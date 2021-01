Großbeeren

Großbeeren zeichne sich durch seine tolle Nachbarschaftshilfe und ein großartiges Engagement aus, findet Astrid Hustan vom Seniorenbeirat. Gerade in der Corona-Krise sei das noch einmal besonders deutlich geworden. Gerade zeige sich das an dem Tatendrang, den die Gemeinde bezüglich der Covid-19-Impfungen für Senioren an den Tag lege, sagt Hustan.

Die Hausärzte Christian Schäfer und Matthias Lachmann vom Ärztehaus in Großbeeren sowie Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) hatten sich dafür eingesetzt, früher als andere Städte des Landkreises die älteren Menschen zu impfen, die nicht in einem Seniorenheim wohnen. Dafür wollte die Gemeinde die Mehrzweckhalle als mobiles Impfzentrum zur Verfügung stellen, doch weil der Landkreis selbst nicht ausreichend Impfstoff hat, fiel die Aktion vorerst ins Wasser.

Anzeige

Steinhausen schlägt Impfbus vor

Gemeindevertreter Dirk Steinhausen (Wir für Großbeeren) warf nun eine weitere Idee in den Ring: Um „möglichst viele Senioren die Möglichkeit der Impfung zu geben“, schlägt Steinhausen vor, eine Art Impfbus einzurichten, der die älteren Großbeerener auf Abruf nach Luckenwalde ins Impfzentrum bringt. „Wir stehen doch jetzt vor dem Problem, dass es einfach auch viele Senioren gibt, die zwar fit sind, aber die sich diese anstrengende Reise mit der Bahn nach Luckenwalde mehrfach überlegen. Hier sollten wir als Gesellschaft helfen“, so Steinhausen.

Er schlägt eine ähnliche ehrenamtliche Aktion vor, wie vor einigen Jahre zur Ausbildungsmesse: Damals hatten vier ehrenamtliche den Gemeindebus organisiert und einen Shuttle-Service zwischen der Oberschule Großbeeren und dem Südring-Center in Rangsdorf eingerichtet.

Lesen Sie auch: Erste Seniorenheimbewohner in Teltow-Fläming wurden gegen Corona geimpft

Hustan vom Seniorenbeirat ist dankbar für jede Idee, die den älteren Menschen hilft, und will dabei so gut es geht unterstützen. Doch die Nutzung des Gemeindebusses gestalte sich dieses Mal schwierig, sagt sie. In dem Fahrzeug müssten die Corona-Regeln eingehalten werden, was für Ehrenamtliche kaum leistbar sei. Zudem zählten die Mitglieder des Seniorenbeirats mehrheitlich zur Risikogruppe. „Wir können nicht alles machen, es muss auch zu uns passen“, sagt Hustan. Sie setze weiterhin auf das mobile Impfzentrum und hofft, dass sich das Problem mit dem Impfstoff bald erledigt hat.

Von Lisa Neugebauer