Großbeeren

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit der Freiwillige Feuerwehr Großbeeren enorm beeinflusst. Besonders das Tragen der FFP2-Masken in den Gebäuden, bei Einsätzen und bei allen anderen Maßnahmen bestimme die Abläufe in der Pandemie stark, so das Fazit in der Feuerwehr-Bilanz des Jahres 2020. „Dieser Zustand ist mit einer enormen körperlichen Anstrengung insbesondere beim Einsatzgeschehen und mit angelegter Schutzkleidung und Ausrüstung verbunden“, so Gemeindebrandmeister René Blisse in der Jahresauswertung. Eine Ansteckung mit Corona habe es bei der Großbeerener Feuerwehr aber nicht gegeben.

Feuerwehr löscht 2020 über 40 Brände

Insgesamt 128 Feuerwehrleute sind derzeit bei den Feuerwehren der Gemeinde Großbeeren aktiv, darunter 31 Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehren. Im Jahr 2020 waren sie 285 mal im Einsatz, im Jahr davor waren es 297. Am häufigsten rückten die Kameradinnen und Kameraden zur technischen Hilfeleistung, etwa Sturmschäden, Verkehrsunfälle oder Tragehilfen beim Rettungsdienst aus. Auch zwei Tiere wurden durch die Feuerwehr gerettet. Darüber hinaus gab es 2020 in der Gemeinde 45 Brände, darunter 20 Wohnungs- und neun Fahrzeugbrände.

Als besondere Einsätze sind den Mitgliedern der Wohnungsbrand einer Gastherme in der Ernst-Thälmann-Straße sowie die Rettung einer Person am Bahnhof Großbeeren in Erinnerung geblieben. Zwei weitere besondere Einsätze waren die Zellenbrände in der JVA Heidering im November und Dezember 2020.

Ausbildungen konnte nur eingeschränkt stattfinden

Neben den Einsätzen ist die Ausbildung ein wesentlicher Bestandteil der Feuerwehraktivitäten. Auf Grund der Pandemielage mussten Aus- und Weiterbildungsaktivitäten jedoch stark eingeschränkt werden. Lediglich zwischen Juli und Oktober konnte ausgebildet werden. „Vor diesem Hintergrund absolvierten 2020 insgesamt nur fünf Kameraden ihre Truppmann-Ausbildung“, so Blisse in seinem Bericht.

Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr zu gewährleisten, hat die Gemeinde Großbeeren im Jahr 2020 knapp 95.000 Euro investiert, unter anderem für Schutzausrüstung, einen neuen Feuerlöschbrunnen, die Neubeschaffung von Digitalfunkgeräten und die Anschaffung einer Drohne.

Von Lisa Neugebauer