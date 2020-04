Schloss-Betreiber provoziert Disput über 100-Prozent-Lockerung

Diedersdorf

Einen Sturm der Entrüstung, aber auch Zustimmung erntet der Diedersdorfer Schloss-Besitzer und Betreiber Thomas Worm gerade auf Facebook. Dort hat der Mann, der jede Woche Tausende Besucher zu Events gewöhnt ist, einen sehr langen Beitrag geteilt, der zusammengefasst die komplette Aufhebung aller Corona-Einschränkungen fordert. Darin stehen an die Bundeskanzlerin gerichtete Sätze wie: „Sie genehmigen, dass 80.000 Osteuropäer in unser Land kommen, um die Ernte zu retten, und ihrem eigenen Volk verbieten Sie, sich mit der eigenen Familie zu treffen.“

Am Ende schreibt Worm: „Sollten jetzt Leute anderer Meinung sein, dann teilt das gerne mit. Tut mir nur ein Gefallen und recherchiert vorher seriös. Stand heute glaube ich, jedes Argument widerlegen zu können.“ Am MAZ-Telefon relativiert er seine Aussagen: „Ich bin natürlich nicht 100-prozentig der Meinung im geteilten Beitrag.“ Patienten mit Erkrankungen rate er, zuhause zu bleiben, und als Sohn oder Enkel würde er sich auch schützen. Für Lockerung plädiere er jedoch unbedingt: „Es ist doch hirnrissig – in Berlin dürfen sich zwei Leute mit Abstand auf Decken in Parks legen, und bei uns hier in Brandenburg, wo alles viel weitläufiger ist, nicht? Das ist total bekloppt!“ In seinem Biergarten könne problemlos jede zweite Bank entfernt werden, dann hätten Gäste auch genug Abstand, so Worm.

Worm : Muss viel Geld vorstrecken

Und der 63-Jährige verweist auf sein Geschäft: Pro Woche mache er 100.000 Euro Umsatzverlust. Zudem habe er für seine mehr als 50 Angestellten im April 100.000 Euro an Kurzarbeitergeld und Sozialleistungen vorstrecken müssen. „In zehn Tagen fängt der nächste Monat an, dann ist dieselbe Summe fällig“, erklärt er.

Einer, der sich auf Facebook gegen die Idee der totalen Corona-Lockerung wehrt, ist Christian Schäfer. Der Großbeerener Facharzt für innere Medizin und Leitende Notfallmediziner im Landkreis erklärt solche Ansinnen für „völligen Unfug“. In einer Situation, die wir alle noch nicht erlebten, lernten auch alle jeden Tag dazu, sagt er. Ja, auf Bundes- und auf Landesebene war man auf diesen Fall schlecht vorbereitet, sowohl in West als auch in Ost seien nach Ende des kalten Krieges Katastrophenreserven abgeschafft worden, so der Mediziner. „Doch jetzt hilft nur, auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten“, so Schäfer. Jeder mache seinen Job bestmöglich, dabei gebe es Fehler, doch das nutze nichts.

Schäfer : Wo sind die ganzen Herzinfarkte?

Gastronomen und Hoteliers könne er durchaus verstehen, sagt Schäfer, doch auch in Arztpraxen kämen nur noch halb so viel Patienten wie sonst. Er fragt: „Wo sind die ganzen Herzinfarkte?“ Das sei die Kehrseite von Corona. Für ihn bleibt der Erfolg: In vier Wochen hätten alle zusammen die jetzige niedrige Ansteckungsrate erreicht. „Das ist supergut. Doch wenn wir jetzt alles lockern, kommt eine Riesen-Zweite-Welle.“ Schäfer berät den Krisenstab im Ort um Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) und veröffentlicht wöchentlich Corona-Updates für Großbeeren.

Von Jutta Abromeit