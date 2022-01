Großbeeren/Zossen

Noch moderat, aber dennoch steigend sind die Covid-19-Infektionen in Kitas und Hort in der Gemeinde Großbeeren. Hinzu kommen andere Erkrankungen unter dem Kita-Personal.

Über bislang nur drei Verdachtsfälle berichtet die Großbeerener Verwaltung in der Kita „Kunterbunt“ in der Ulmenstraße. Betroffen sind hier ausschließlich Kinder. Schon ernster sieht es im Hort der Gemeinde aus: Zwei Erzieherinnen mussten sich bereits in Quarantäne begeben, fünf Kinder müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Insgesamt wurden im Hort sieben Personen Corona-positiv getestet, es gab drei Verdachtsfälle.

Erkrankungen führen zu Personalknappheit in Großbeeren

In der neuen Kita in der Bahnhofstraße wurde bislang ein Kind corona-positiv getestet, bei Erziehern und Erzieherinnen gibt es aktuell keine Infektion. Auch im Ortsteil Heinersdorf ist die Bilanz „negativ“: Weder Kinder noch Erzieher haben sich dort bislang mit dem Corona-Virus infiziert. Dennoch heißt es in der Antwort auf eine MAZ-Anfrage nach dem Stand der Infektionen, dass man in den Einrichtungen aktuell mit Personalmangel zu kämpfen hat. „Es sind recht viele Kollegen und Kolleginnen an anderen Krankheiten erkrankt.“

Zossen-Kita Oertelufer nicht komplett dicht

Einigermaßen gute Nachrichten gibt es aus der Zossener Kita Oertelufer. Anders als zunächst berichtet, ist die Kita nicht komplett geschlossen. Lediglich der Elementarbereich für familienergänzende Bildung und Erziehung für Kinder im Vorschulalter musste vorläufig geschlossen werden.

Von Udo Böhlefeld