Dackel steckte zwei Stunden im Fuchsbau fest

Großbeeren

Patricia Neubauer wollte nur mit ihren drei Dackeln einen Spaziergang machen. Dass dieser Ausflug in einer dramatischen Tier-Rettungsaktion mit 15 Feuerwehrmännern, drei Feuerwehr-Fahrzeugen und einem Bagger des Leibniz-Instituts enden würde, ahnte sie am Samstagmorgen noch nicht.

Um kurz nach neun Uhr geht die 52-Jährige mit ihren drei Dackeln Ben (14), Nicky (10) und Jule (12) auf dem Gebiet an den Saufichten spazieren. Es herrscht zwar allgemeine Leinenpflicht in Großbeeren aber Nicky ist nicht angeleint, der hellbraun-rötliche Kaninchen-Dackel läuft auf dem Feld vorneweg. Plötzlich verschwindet der Hund in einem Fuchsbau. Patricia Neugebauer eilt zum Loch und ruft, doch Nicky taucht nicht wieder auf. Die Steuerfachwirtin ist da noch allein auf breitem Feld: „Ich hatte solche Angst. Und dann hatte ich nicht einmal ein Handy dabei, ich war so machtlos“.

Dackelrettung aus dem Fuchsbau: Die Feuerwehr kam mit 15 Mann, drei Fahrzeugen und einem Bagger, den das Leibnitz Institut kostenlos zur Verfügung stellte Quelle: Privat

Man hörte ihn leise jaulen und bellen, konnte ihn aber nicht orten

Erst, als sich andere Spaziergänger nähern, kann sie Hilfe holen. „Ich bat sie, das Loch solange zu bewachen, bis ich wieder da bin, falls Nicky wieder rauskommt.“ Patricia Neubauer läuft nach Hause, setzt die beiden anderen Dackel ab, informiert ihren Mann und eilt mit einem Spaten zurück zur Unglücksstelle. Inzwischen haben sich noch andere Spaziergänger dort versammelt und helfen mit Schippen, nach dem Hund zu graben. Patricia Neubauer: „Man hörte Nicky leise irgendwo jaulen und bellen, aber orten konnte man ihn nicht genau, es gab viele unterirdische Gänge in verschiedene Richtungen. Mein Mann rief die Feuerwehr.“

So sehen Helden aus: Die Feuerwehrmänner der freiwilligen Feuerwehr Großbeeren retteten Dackel Nicky ( im Arm von Frauchen Patricia Neubauer) das Leben Quelle: Privat

Die Freiwillige Feuerwehr Großbeeren kommt mit 15 Mann und drei Fahrzeugen. Einsatzleiter Michael Ukas: „Das war schon ein sehr ungewöhnlicher Einsatz. Der Hund war da schon über eine Stunde im Bau. Schnell merkten wir, dass wir handeln mussten und das Tier in Not war. Es gab mehrere Ein- und Ausgänge und der Bau war sehr groß. Die Gefahr bestand auch, dass beim Graben ein Loch einstürzt.“ Einer der Feuerwehrmänner arbeitet als Gas- und Wasserinstallateur. Er fährt nach Hause und holt ein Rohrkamerasystem, dass er sonst für seine Arbeit als Installateur nutzt. Der Einsatzleiter: „Wir haben solch ein Gerät bei der freiwilligen Feuerwehr leider nicht, da es zu teuer ist. Das war vermutlich die einzige Chance für den Hund.“

Ohne die Kamera hätte sie Nicky wohl nicht gefunden

Die Feuerwehr setzt die Kamera ein, arbeitet sich Meter für Meter voran. „Es war schwierig, da die Gänge in verschiedene Richtungen gingen“, so der Einsatzleiter. Patricia Neubauer: „Dann hörte man Nicky plötzlich nicht mehr. 15 Minuten war kein Bellen und kein Jaulen mehr zu hören. Ich hatte solche Angst und dachte, ich bekomme ihn nicht wieder“. Dann erkennt ein Feuerwehrmann auf dem Monitor rötliches Fell. „Ich sah, dass es kein Fuchs, sondern Nicky war.“ Die Feuerwehr buddelte den kleinen Kerl in 3, 5 Meter Entfernung vom Fuchsloch in einem Meter Tiefe vorsichtig aus. Er war eingeklemmt und voller Sand, aber er lebte.

Die Rettung: Ein Feuerwehrmann hebt den eingeklemmten Dackel Nicky behutsam aus dem vorher aufgebuddelten Fuchsbau einen Meter tief unter der Erde. Quelle: Feuerwehr Großbeeren

Particia Neubauer kommen Tage später immer noch die Tränen: „Ich bin der Freiwilligen Feuerwehr und allen Helfern vor Ort so unendlich dankbar! Das war tolle Arbeit. Wir sind überglücklich!“ Der Einsatz wird vermutlich nicht billig (ca. 500 Euro), aber das ist für Familie Neubauer nebensächlich: „Nicky ist ein Familienmitglied, Hauptsache er ist wieder da. Ohne die Kamera wäre er vermutlich nicht gefunden worden.“

Einsatzleiter Michael Ukas: „So einen Tier-Rettungs-Einsatz hatten wir auch noch nicht. Dafür mussten wir aber mal eine Katze vom Baum, einen Hasen aus einem Rohr und Pferde von den Gleisen retten.“ Der Dank gilt auch ans Leibniz-Institut, die einen Bagger kostenlos zur Verfügung stellten. So konnten die aufgebuddelten Löcher auch schnell wieder zugeschüttet werden.

Von Marlene Schmidt