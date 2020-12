Diedersdorf

Weihnachtsmärkte mit Klängen wie „Driving home to christmas“, mit gebrannten Mandeln und Glühwein, Gaststätten mit Punsch und Martinsgans – das alles fällt in diesem Jahr Corona-Schutzregeln zum Opfer. Da nehmen Familien und Freundespaare jeden Stollen- und Plätzchenstand vor einer Bäckerei dankbar an. Zu tausenden nutzten Menschen das milde und sonnige Wetter am zweiten Advent für einen Spaziergang in Wald und Flur, hunderte von ihnen schauten auf dem Schlosshof in Diedersdorf vorbei. Dort fanden gezielt Gekommene und zufällige Entdecker per Auto, Rad oder zu Fuß, was das weihnachtlich ausgehungerte Herz begehrt: Glühweinduft und den Geruch von Holzkohle-Feuer.

Zur Galerie Berühmt ist Schloss Diedersdorf für seine Mega-Events. Jetzt muss alles eine Nummer kleiner sein.

Erst im Sommer hatte Felix Otte kurz nach dem Lockdown die Schlossbäckerei neu eröffnet. Und nun gleich wieder schließen? Der junge Mann stammt aus einer Konditoren-Familie. Auf Schloss Diedersdorf will der 27 Jahre alte Urenkel des Firmengründers von der Schlossbäckerei nahe dem Berliner Schloss Charlottenburg Traditionen fortsetzen, dafür hat er eine Menge Ideen entwickelt. Um das gerade angelaufene Geschäft nicht sofort in zu große Unsicherheit zu lenken, stellt er in Diedersdorf an den Advents-Wochenenden einen Stand auf den Schlosshof.

Anzeige

Familien-Treff vorm Schlosscafé

Der Zuspruch gibt gibt dem Junior und Geschäftsführer recht: Am zweiten Advent stehen Menschen mit Masken und Abstand an. Unter ihnen auch eine vierköpfige Familie, Ulrike von Lojewski und ihr Mann André Kallenbach aus Ragow. Mit dampfendem Glühwein in der Hand erzählt sie: „Wir waren voriges Wochenende schon hier, gefällt uns sehr.“ Und er ergänzt: „Deshalb haben wir meine Eltern eingeladen, mal mit zu kommen. Vor allem, um uns zu treffen. Denn Weihnachten wird das wegen der Beschränkungen ja nichts mit der Großfamilie.“

Seine Mutter und ihr Mann freuen sich über das Ambiente; „wir sind zum ersten Mal hier, schön ist es“, erzählt Rainer Klisch zwischen zwei Schlucken Glühwein. Seine Frau Ursula ergänzt: „Wir wohnen in Berlin. Zum Fest werden wir bei einer der anderen Kinder-Familien sein. Alle zusammen können wir ja in diesem Jahr nicht feiern.“ Das wären in normalen Zeiten einschließlich inzwischen erwachsener Enkelkinder Personen aus sieben Haushalten.

Eigene Rezepte: Glühwein und heiße Schokolade

Nach diesem Quartett kaufen weitere Pärchen und Familien heiße Schokolade oder Glühwein, die Cousins Alexander und Felix Otte haben alle Hände voll zu tun. Eigens für diesen unerwarteten Adventsstand samstags und sonntags bieten sie einen Glühwein nach eigenem Rezept an. Der 53-jährige Alexander Otte verrät die Grundzutaten: „Wir haben Bordeaux und Merlot gemischt und mit Orange, Zimt und Zitrone abgeschmeckt.“ Auch für Kinder gibt es eine Eigenkreation, wie der junge Konditor Felix Otte erzählt: „Die Kinder können wählen – entweder die flüssige Schokolade eines Markenherstellers pur, oder wir geben sie auf ein Stück Marshmallow zum Löffeln.“

Im weit geöffneten Schlosscafé dahinter gibt es Weihnachtsgebäck, Kaffee und drei heiße Suppen „to go“: „Es kann sich ja niemand hinsetzen. Unser kleiner Markt ,Le petit’ ist jetzt eine Notlösung, wirklich nur gedacht beim Spaziergang durch die Landschaft und über den Schlosshof mit einem kurzen Stopp hier an der Feuerschale zum Aufwärmen“, sagt der Konditor. Genau so wollen die Cousins es auch an den beiden kommenden Wochenenden halten; „mal sehen, ob wir wieder so viel Glück mit dem Wetter haben“, meint Otte Junior.

Lesen Sie auch

Von Jutta Abromeit