Dirk Steinhausen (WfG), Vorsitzender des Ortsbeirates Diedersdorf, hat sich in einem Schreiben an Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) gegen die diesjährige Neuauflage der Veranstaltung US Car Classics gewandt. Die Veranstaltung, bei der zahlreiche Fahrzeuge ausgestellt werden und ebenso zahlreiche Fans mit ihren eigenen Liebhaberfahrzeugen anreisen, soll am 29. und 30. August auf dem Gelände von Schloss Diedersdorf stattfinden.

Über 1.000 Fahrzeuge mit Fahrer

„Ich weiß nicht, wie der Veranstalter in dieser von Corona geprägten Situation die entsprechenden Hygienevorschriften einhalten will“, sagte Steinhausen gegenüber der MAZ. „Da kommen ja schon allein über 1.000 Fahrzeuge mit ihrem Fahrer. Dann noch das Publikum, da ist die Einhaltung der Vorschriften kaum mehr möglich.“ Der Ortsvorsteher aus Diedersdorf fürchtet nicht allein den Menschenauflauf auf dem Veranstaltungsgelände. Schon die Anreise der zahlreichen Besucher habe in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass rings um Diedersdorf chaotische Zustände herrschten. „Bis zur Landstraße L 40 reichte der Rückstau. Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr kamen nirgendwo mehr durch“, sagt der Ortsvorsteher und Mitglied in der Gemeindevertretung.

Ordnungsamt hat noch nicht reagiert

Mit Erschrecken habe er zur Kenntnis genommen, dass der Landkreis als Genehmigungsbehörde trotz der Einschränkungen für Großveranstaltungen durch die Corona-Verordnung der Landkreis die Veranstaltung US Car Classics in Diedersdorf genehmigt haben muss. Eine Anfrage der MAZ beim Landkreis blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Das Ordnungsamt habe noch nicht reagiert, gab die Pressestelle weiter.

Kritik von einem einzelnen Bewohner

Die Veranstaltungsagentur Peppel in Berlin sieht die Veranstaltung entspannt. Eigentümer Frank Peppel sagt: „Wir haben schon vor Corona Hygienekonzepte bei Großveranstaltungen gehabt, die beispielhaft waren.“ Peppel kennt auch die Kritik aus Diedersdorf. Es sei nicht das erste Mal, dass Kritik von einem einzelnen Bewohner aus Diedersdorf käme, der in der MAZ breiten Widerhall finde. Und der sich im Nachhinein als Politiker aus der Gemeinde entpuppe.

Petition an Gemeinde und Kreis

Dirk Steinhausen hat sich in der Tat bereits 2014/2015 mit der Veranstaltung US Car Classics befasst. Damals wandet er sich mit einer Petition an Gemeinde und Kreis, weil das Verkehrskonzept für die Veranstaltung im Großbeerener Ortsteil nach seiner Meinung nicht tragfähig war. Neben den Verkehrsproblemen steht in diesem Jahr das Hygieneproblem für Steinhausen an erster Stelle: „Da in Spitzenzeiten immer mehrere Tausende Besucher vor Ort waren, ist eine Veranstaltung mit Hygienekonzept, die unter der genehmigten Anzahl bleibt, nur schwer vorstellbar. Zumal in den vergangenen Jahren die verantwortlichen Personen regelmäßig die staatlichen Vorgaben der Genehmigungsbehörden unterlaufen haben“, sagt er. Und an Bürgermeister Tobias Borstel gewandt: „Es ist unsere feste Erwartungshaltung, dass dieser kommende Corona-Hotspot in Diedersdorf verhindert wird. Bitte lassen Sie es nicht zu und untersagen Sie diese Veranstaltung.“

