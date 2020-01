Großbeeren

Hunderte Menschen feierten in allen Sälen von Schloss Diedersdorf den Jahreswechsel – in der Schmiede, im Pferdestall, in der Markthalle, im Kuhstall und im Schloss selbst. Zum prachtvollen Feuerwerk, das pünktlich um Mitternacht über dem im späten 18. Jahrhundert errichteten Herrenhaus zu bewundern war, ging es schließlich auf den Schlosshof, um dann in der Familie oder mit guten Freunden gemeinsam auf ein spannendes, fröhliches und vor allem ein gesundes Jahr 2020 anzustoßen.

Von MAZonline