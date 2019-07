Diedersdorf

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 23Uhr, und Freitag, 13 Uhr, einen schwarzen BMW, 530d, xDrive mit dem amtlichen Kennzeichen: TF-QB 13 von einem Grundstück in der Straße Am Plan in Diedersdorf entwendet. Das Fahrzeug hatte einen Wert von etwa 30.000 Euro. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline