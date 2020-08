Diedersdorf: US Car Classics kommen

Diedersdorf

Das letzte Augustwochenende am Diedersdorfer Schloss steht im Zeichen „formschöner und kolossaler Karossen mit glänzendem Chrom und viel PS unter der Haube“. So kündigt die Berliner Veranstaltungsagentur Peppel die US Car Classics am Diedersdorfer Schloss am 29. und 30. August an. Für Diedersdorfs Ortsvorsteher Dirk Steinhausen (WfG) ein Unding: Nicht genug damit, dass bei den steigenden Corona-Zahlen in den letzten Tagen eine derartige Großveranstaltung mit einem hohen, kaum zu bewältigenden Risiko verbunden sei, fürchtet er auch das Verkehrschaos, dass eine derartige Veranstaltung in Diedersdorf auslöst.

Das Leben geht weiter

Zwar stehe die schriftliche Genehmigung des Landkreises noch aus, telefonisch sei Bürgermeister Tobias Borstel jedoch gestern durch den Landkreis mitgeteilt worden, dass die US Car Classics am letzten Augustwochenende stattfindet. „Warum soll eine solche Veranstaltung auch nicht stattfinden, wenn das Hygienekonzept eingehalten wird“, kommentierte Borstel die Entscheidung des Landkreises. „Das Leben muss ja trotz Corona auch weitergehen.“ Der Landkreis hat die Veranstaltung unter der Maßgabe erlaubt, dass die Zahl der Besucher unter 1.000 Personen bleibt. Dirk Steinhausen hält das Risiko nach wie vor für groß, während Veranstalter Frank Peppel gegenüber der MAZ sagte: „Wir haben schon vor Corona Hygienekonzepte bei Großveranstaltungen gehabt, die beispielhaft waren.“

Anzeige

Klassische US-Fahrzeuge

Bei den US Car Classics im Garten von Schloss Diedersdorf treffen sich klassische Amis der letzten 100 Jahre Automobilgeschichte, um die Luft des amerikanischen Kults vergangener Zeiten zu atmen. „Zu den klassischen US Fahrzeugen gesellen sich verschiedenste Verkaufsstände mit Oldtimerteilen, Oldtimer-Accessoires, Mode, Schmuck und Restaurationsbetriebe. American Food und coole Drinks runden das Erlebnis ab und vollenden die US Car Classics zu einem Wochenende für Szeneliebhaber, Oldtimer-Enthusiasten und all jenen, die es noch werden wollen“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Weitere MAZ+ Artikel

Hygieneprobleme und Verkehrskonzept

Der Diedersdorfer Ortsvorsteher hatte sich schon 2014/2015 mit der Veranstaltung befasst. Ging es damals in erster Linie um die Verkehrsprobleme in Diedersdorf und Umgebung, die von den zahlreichen Besuchern der Show erzeugt wurden, wehrt er sich in diesem Jahr auch, weil er glaubt, dass das Hygienekonzept nicht durchsetzbar sei. „Allein die Anreise der zahlreichen Besucher wird kaum zu kontrollieren sein“, sagte Steinhausen. „Die anreisenden Fans der Autoshow haben in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass es auf den Straßen einen Rückstau bis zur L 40 gab. Wie will der Veranstalter das verhindern und wie will er bei der großen Besucherzahl die Einhaltung der Hygienevorschriften durchsetzen?“, fragt Ortsvorsteher Steinhausen.

Abstand halten

Veranstalter Peppel fordert derweil die Besucher des Spektakels zur Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln auf: „Bitte halten Sie zu jeder Zeit mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen. Allgemeine Hygienehinweise: Waschen Sie sich regelmäßig die Hände, nutzen Sie die Desinfektionsmittelspender, die an zentralen Stellen und am Ein- und Ausgang bereitstehen – Husten oder niesen Sie in die Armbeuge. Die Besucherzahl von zeitgleich maximal 1.000 Personen soll schon bei der Anfahrt über das Personal auf dem Parkplatz gesteuert werden.

Von Udo Böhlefeld