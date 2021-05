Diedersdorf

Unbekannte entsorgten am Wochenende Asbestplatten in der Natur. Dazu fuhren sie in Diedersdorf in einen Feldweg, der zwischen Bahnbrücke und Kreisverkehr beginnt und entlang der Gleise führt. Ungefähr zwei bis drei Kilometer weiter luden sie ihre Fracht ab. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, soll sich unter 03371/ 6000 bei der Polizei melden.

Von MAZonline