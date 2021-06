Großbeeren

Ein seit rund einem Jahr laufendes Disziplinarverfahren gegen Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) wurde eingestellt. Nach Informationen, die der MAZ vorliegen, sieht der Landkreis keinen ausreichenden Grund dafür, Borstel einen Verweis – die mildeste Disziplinarmaßnahme – auszusprechen. Dennoch habe der Bürgermeister in einem Fall pflichtwidrig gehandelt.

Die Gemeindevertreter von Großbeeren hatten das Disziplinarverfahren Ende 2019 angestoßen. Es wurde vom Landkreis Ende Juni 2020 eingeleitet. Die Gemeindevertreter warfen dem Bürgermeister unter anderem vor, in einem Fall das Briefgeheimnis verletzt, vier Verwaltungsmitarbeiter zu Unrecht in eine höhere Tarifgruppe eingestuft sowie Anfragen einer Gemeindevertreterin bezüglich des abgesagten Siegesfestes 2020 nicht beantwortet zu haben. Die Kommunalaufsicht des Landkreises sah keinen der drei Punkte bestätigt. Wegen der Verletzung des Briefgeheimnisses und der Untreue – aufgrund der Höhergruppierung der Beamten – wurden zusätzlich Strafverfahren eingeleitet, die bereits seit einigen Monaten eingestellt sind.

Borstel hat fahrlässig gehandelt

Ein Dienstvergehen sieht der Landkreis allerdings darin, dass Bürgermeister Borstel auf eigene Faust eine Vergütungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und einer Anwaltskanzlei abgeschlossen hat, die ihn in einem Strafverfahren von 2018, das zwischenzeitlich ebenfalls eingestellt wurde, vertreten sollte. Indem er den Vertrag nicht dem Hauptausschuss vorgelegt hatte, habe er seine „Dienstpflichten zum gesetzmäßigen Handeln und zum achtungs- und vertrauenswürdigen Verhalten“ verletzt, so der Landkreis.

Nach Einschätzung der Kommunalaufsicht hat Borstel in diesem Fall fahrlässig gehandelt, trägt also Schuld an dem Dienstvergehen, weil er nicht sorgfältig seinen Pflichten nachging. Dennoch sieht der Landkreis in dem Vorgehen des Bürgermeisters keine bewusste Gleichgültigkeit, grobe Nachlässigkeit oder Widersetzlichkeit. Den Pflichtverstoß führt er auf Borstels anfängliche Unerfahrenheit zurück. Ihm wird zugutegehalten, dass er im September 2019 an einem Seminar zum Kommunalrecht teilgenommen hat. Eine Wiederholungsgefahr sei daher nicht zu befürchten.

Blume-Rottenbiller: Bürgermeister verschweigt Tatsachen

„Ich freue mich, dass das langwierige Verfahren endlich ein Ende genommen hat“, sagt Bürgermeister Tobias Borstel auf MAZ-Anfrage. Dass die „Pflichtüberschreitung“ nicht einmal für das mildeste Mittel der Disziplinarmaßnahmen gereicht habe, zeige, dass die „permanente Verfolgung“, der er sich ausgesetzt fühlt, ungerechtfertigt sei. Er bezeichnet es als „äußerst traurige Leistung“, dass vor allem die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Claudia Blume-Rottenbiller (Unabhängiges Bündnis), ihrer Verbindungsrolle zwischen Verwaltung und Gemeindevertretern nicht gerecht werde. „Keiner kommt auf mich zu und sucht das Gespräch bezüglich der vermeintlichen Vergehen“, sagt Borstel. „Stattdessen gibt es wieder neue Bestrebungen.“ Tatsächlich haben die Gemeindevertreter Ende April ein weiteres Straf- sowie ein Disziplinarverfahren in Gang gesetzt.

Lesen Sie auch:

Claudia Blume-Rottenbiller sagt, zwischen dem eingestellten Verfahren und den neuen Beschwerden gebe es keinen Zusammenhang. „Wenn wir einen Verstoß sehen, sind wir verpflichtet, diesen auch zu melden“, sagt sie gegenüber der MAZ. „Was daraus wird, wissen wir natürlich nicht.“Aber: Dass sich kein Vorwurf bestätigt hätte, wie es der Bürgermeister in seinem Bericht in der vergangenen Gemeindevertretersitzung dargestellt habe, entspreche nur der „halben Wahrheit“, sagt sie. Es sei „nicht ganz korrekt“, wenn der Bürgermeister nur den Teil zur Sprache bringe, „der ihn positiv dastehen“ lasse. In der kommenden Versammlung wollen die Gemeindevertreter über das weitere Vorgehen beraten.

Von Lisa Neugebauer