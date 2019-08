Großbeeren

Verzweifelt und mit zittriger Stimme stellt Antje Rettschlag (41) aus Kleinbeeren eine Frage an den Sozialausschuss Großbeeren: „Es tut mir leid, ich bin sehr aufgeregt. Wie sieht es mit der Belegung der Kita-Plätze in Großbeeren aus?“

Antje Rettschlag aus Kleinbeeren. Quelle: Marlene Schmidt

Der Sozialausschuss Großbeeren tagte am Dienstag Abend in der Alten Molkerei. Zu den Tagesordnungspunkten gehörte auch „Information und Beratung zur Belegung der Kitas in der Gemeinde“. Die Mutter einer 16 Monate alten Tochter aus Kleinbeeren erzählt, dass sie keinen Kita-Platz für ihre kleine Ann-Kathrin in Großbeeren bekommen hat, obwohl sie bereits im August 2018 einen Antrag gestellt hatte.

Es ist täglich ein sehr weiter Weg mit dem Auto

„Man hatte mir anfangs positives Feedback gegeben. Plötzlich erfuhr ich, dass alle Plätze belegt sind. Auf Nachfrage erhielt ich keine Antwort.“ Antje Rettschlag ist berufstätig, muss täglich zur Arbeit bis nach Baruth fahren. Dort arbeitet sie in einem Labor eines Laminat-Herstellers. Verzweifelt bemühte sie sich in den Nachbargemeinden einen Kita-Platz für ihre kleine Tochter zu bekommen. Dann erhielt sie einen Platz in Kleinmachnow. Dort macht sie gerade die Eingewöhnung für die Kleine.

„Ich habe deshalb meine Elternzeit für die Eingewöhnung verlängert und lebe von meiner angesparten Altersvorsorge. Es ist dann auch ein sehr weiter Weg für mich. Erst muss ich von Kleinbeeren nach Kleinmachnow, dann von dort zur Arbeit nach Baruth. Und abends zurück,“ erzählt sie. Ihr Lebensgefährte kann auch nicht immer einspringen. Auch problematisch: Sie hat zwar jetzt einen Kita-Platz in Kleinmachnow gefunden, aber der macht erst um 7.30 Uhr auf. Und ihre Arbeit in Baruth beginnt eigentlich schon um 7 Uhr.

Fehlende Kita-Plätze sind jedes Jahr Thema

Antje Rettschlag ist damit nicht allein. Ausschuss-Mitglied Martin Wonneberger: „Das ist jedes Jahr immer wieder Thema, dass Eltern der Arbeit nicht nachgehen können, weil sie keinen Kita-Platz bekommen. Wir haben Stau durch den Zuzug.“

Tagte in der Alten Molkerei: Der Sozialausschuss von Großbeeren Quelle: Marlene Schmidt

Aktuell gibt es 143 Kita-Plätze in Großbeeren. Die Gemeinde hat zwei Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde, eine Kita in Trägerschaft des deutschen Roten Kreuzes ( DRK) und eine Kindertagesstätte in der Trägerschaft der Elterninitiative „Sterntaler“. Für die Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Gemeinde liegen aktuell 18 Anmeldungen vor.

Im Frühling 2020 soll die geplante neue Kita mit rund 110 Plätzen fertig sein. Für sie liegen bereits 28 Anträge vor. Dort werden dann auch vorerst die Kinder aus der Kita „Kunterbunt“ zwischenzeitlich untergebracht, solange die Kita Kunterbunt wegen eines Wasserschadens saniert wird. Der Fall von Antje Rettschlag wird jetzt nochmal geprüft.

Von Marlene Schmidt