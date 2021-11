Großbeeren

Erneut sind die Feuerwehren der Gemeinde Großbeeren am Donnerstag ausgerückt, um einen Brand in der JVA Heidering zu löschen. Dort war in einer Zelle ein Feuer ausgebrochen – der Insasse musste gerettet werden.

Gemeindebrandmeister René Blisse erklärte am Freitagmorgen auf MAZ-Anfrage, dass die Einsatzkräfte gegen 22.30 gerufen worden. Die Wehren aus Großbeeren und den Ortsteilen rückten sofort aus. Ein Mann musste aus seiner Zelle gerettet werden, in der der Brand ausgebrochen war. Er habe eine Rauchgasvergiftung davon getragen, sei aber außer Gefahr gebracht worden, so Blisse.

Drei Personen bei Brand in JVA Heidering in Großbeeren verletzt

Nach seinen Angaben hatte das Feuer auch für Rauchentwicklung auf dem Flur gesorgt. Die übrigen Gefängnisbewohner auf dem Flur seien bereits von den Justizvollzugsbeamten in Sicherheit gebracht worden, so Blisse. Ein Insasse und ein Beamter wurden dabei durch das Einatmen des Rauchs leicht verletzt. Nachdem alle Menschen außer Gefahr gebracht waren, wurde der Brand weiter bekämpft. Der Einsatz dauerte bis kurz nach Mitternacht.

Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Nach Angaben Blisses gebe es jedoch einen Verdacht auf Brandstiftung.

Es ist nicht der erste Brand, der in dem Gefängnis ausgebrochen ist: Erst vor drei Wochen hatte es in der JVA Heidering bereits ein gebrannt, Gefangene mussten evakuiert werden.

Von Johanna Apel