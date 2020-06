Kostenfreier Internet-Zugang auf dem altem Gutshof

Großbeeren

Großbeeren hat den ersten Hotspot für kostenfreien WLAN-Zugang auf dem Gutshofgelände – dazu war die Freiwillige Feuerwehr des Ortes zu einem ganz ungefährlichen Einsatz nur wenige Meter direkt vor ihre Haustür gefahren. Ludwig Schuster, IT-Sachbearbeiter der Gemeinde und selbst auch Feuerwehrmann, sowie ein Telekom-Techniker wurden im Korb einer Drehleiter bis unters Dach der Alten Molkerei gehoben. Am Steuer saß Arwed Piesalla, der Großbeerener Ortswehrleiter.

Etwa bis hierher an der Dorfaue reicht der erste kostenfreie Hotspot an der Alten Molkerei Großbeeren Quelle: Jutta Abromeit

Dieser Internet-Zugang ist wie alle anderen vom Land derzeit wegen der Corona-Ansteckungsgefahr noch nicht freigeschaltet ist, das soll aber in Kürze passieren. Der Großbeerener Hotspot ist einer von insgesamt etwa 1.200, die das Land Brandenburg über das Ministerium für Wirtschaft und Energie zur Verfügung stellt. Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) erklärt: „Wir hatten da Anfang 2019 schneller reagiert als andere und acht Punkte beantragt. Und weil das nur zögerlich in Anspruch genommen wurde, gibt es jetzt in Großbeeren freie Hotspots.“

Hotspots für alle drei Dorfgemeinschaftshäuser

Bisher sind für das Gemeindegebiet vier Hotspots bewilligt: Neben der Alten Molkerei hat die Gemeindeverwaltung die Zusagen für die Dorfgemeinschaftshäuser in allen drei Ortsteilen Diedersdorf, Heinersdorf und Kleinbeeren. „Die entsprechenden Besichtigungstermine sind bereits erfolgt“, so Borstel. Der erste Großbeerener Hotspot für den kostenfreien Zugang „ Brandenburg WLAN“ strahlt nun von der Alten Molkerei aus etwa 100 bis 200 Meter weit auf den Gutshof Richtung Turm.

Von Jutta Abromeit