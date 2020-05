Großbeeren

Die Errichtung des Erweiterungsbaus an der Großbeerener Otfried-Preußler-Schule kann beginnen. Die Gemeinde habe am 19. Mai die Teilbaugenehmigung erhalten, teilte sie am Mittwoch mit. Die Baubeginnsanzeige sei noch am selben Tag von Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) unterschrieben und an die Untere Bauaufsicht geschickt worden. Damit sei der offizielle Start für den Schulerweiterungsbau erfolgt.

„Dieser Schritt ist insofern ein großer Erfolg, da bei der Baugenehmigung verschiedene Ämter – etwa das Gesundheitsamt - einbezogen werden müssen, die Corona-bedingt ihrer Beteiligung nicht nachkommen konnten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Es ist vor allem dem engagierten Einsatz des Bauamtes zu verdanken, dass die Genehmigung dennoch im Zeitrahmen erteilt wurde.“ Laut der beauftragten Firma soll in dieser Woche die Baustelleinrichtung erfolgen, dann kann mit den Erdarbeiten begonnen werden.

Von MAZonline