Polizei sucht weiter nach Drogenkurier

Neubeeren

Die Polizei sucht nach einem Drogenkurier: Einen Unbekannten beobachteten Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt am Donnerstag, dem 23. Mai, gegen 18.55 Uhr. Er näherte sich der Umfriedung der Anstalt in Neubeeren und versuchte, ein Päckchen über den Zaun zu werfen. Es wurde gefunden, bevor ein Häftling es an sich nehmen konnte. Im Päckchen befanden sich Drogen und ein Mobiltelefon. Die Kriminalpolizei ermittelte danach wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Nach der Auswertung der Überwachungskameras konnte der Tatverdächtige nun zumindest bildlich bekannt gemacht werden.

Auffällige Kleidung

Der Mann war 25 bis 30 Jahre alt, trug einen kurzen Vollbart, ein dunkelblaue Basecap mit weißem Frontaufdruck, ein dunkles T-Shirt mit rotem Brustaufdruck, schwarze Handschuhe, lange, dunkle Jeans sowie helle Halbschuhe.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer erkennt den Mann oder kann Hinweise geben? Kontakt unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline