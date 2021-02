Diedersdorf

In die Auseinandersetzung um die Freiwillige Feuerwehr Diedersdorf kommt nun doch Bewegung. Noch in dieser Woche unternimmt ein Mediationsteam des Landesfeuerwehrverbandes den Versuch einer Einigung. Großbeerenes Gemeindebrandmeister René Blisse und Bürgermeister Tobias Borstel hatten die Feuerwehr Diedersdorf im Dezember suspendiert. Das Vertrauensverhältnis zwischen Führung und einigen Mitgliedern sei gestört, hieß es aus dem Großbeerener Rathaus.

Auf Nachfrage der MAZ hatte Kreisbrandmeister Tino Gausche bereits in der letzten Woche angekündigt, dass das Projekt „Ohne Blaulicht“ versuchen werde, die Krise „schnellstmöglich und in breitem Konsens“ beizulegen. „Ohne Blaulicht“ ist ein Projekt des Landesfeuerwehrverbandes, das mit speziell ausgebildeten Mediatoren Hilfe in Konfliktfällen leistet. „Im Fall Großbeeren ist das Team bereits vor Ort im Gespräch mit den Beteiligten“, erklärte Gausche.

Nach ersten Vorgesprächen soll es nun noch in dieser Woche zu einem Gespräch kommen, zu dem die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Diedersdorf komplett eingeladen sind. Bisherige Vermittlungsangebote aus dem politischen Raum in Großbeeren waren schon im Ansatz gescheitert. Einsätze, zu denen normalerweise auch die Feuerwehr Diedersdorf ausgerückt wäre, wurden von den Wehren Großbeeren, Heinersdorf und Kleinbeeren gefahren. Die Mitglieder der Diedersdorfer Feuerwehr hoffen auf einen positiven Ausgang der Gespräche: „Wir wollen doch wieder einsatzbereit sein.“

Von Udo Böhlefeld