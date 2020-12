Feuerwehr Diedersdorf vorläufig außer Dienst gestellt

Großbeeren

Paukenschlag in Großbeeren: Die Freiwillige Feuerwehr Diedersdorf ist bis auf weiteres außer Dienst gestellt. Das haben der Bürgermeister von Großbeeren Tobias Borstel und Gemeindebrandmeister René Blisse am Freitag mitgeteilt.

Unruhe nach Disziplinarverfahren

„Interne Personalangelegenheiten“, so der Bürgermeister, seien der Grund für die außergewöhnliche Maßnahme. Auf Nachfrage erklärten Bürgermeister und Gemeindebrandmeister übereinstimmend, dass Mobbing und Auseinandersetzungen in der Wehr an der Tagesordnung seien. „Wir mussten auf diese Weise aktiv werden“, sagte Borstel gegenüber der MAZ. „Die Wehren in Großbeeren und Heinersdorf wollen schon nicht mehr mit Diedersdorf zusammenarbeiten“, sagt Gemeindebrandmeister Blisse.

Anzeige

Hintergrund für die verzwickte Situation ist offenbar ein Disziplinarverfahren gegen ein Mitglied der Feuerwehr. Das Verwaltungsgericht lehnte das Verfahren ab. Es laufen jedoch weitere disziplinarische Maßnahmen. Die Vorwürfe gegen das Mitglied hatten intern zu Rücktrittsforderungen geführt. Zwischenzeitlich wurde es aus seinen Funktionen abberufen.

In der Folge des Disziplinarverfahrens, das seit 2019 läuft, gibt es interne Querelen. „Es gibt dort einige Rädelsführer, die mit allen Mitteln gegen die neue, junge Wehrführung arbeiten“, beschreibt Bürgermeister Borstel die aktuelle Situation.

Bis hinein in eine Dienstbesprechung der entsprechenden Feuerwehrkameraden mit Blisse und Borstel soll gegen die Wehrführung opponiert worden sein. Der Gemeindebrandmeister: „Es gibt in Diedersdorf kein Vertrauensverhältnis mehr unter den Kameraden. Das ist aber bei einem Einsatz zwingend notwendig. Angeordnete Prozesse sind umzusetzen, nicht nur im Einsatz, sondern auch in normalen Zeiten.“

Blisse sagt über die Opposition in der Diedersdorfer Feuerwehr, dass sie wesentlich verantwortlich sei für den internen Zwist, sie würde den Streit innerhalb der Kameraden anfeuern und die Wehrführung nicht akzeptieren. Übereinstimmend hätten Bürgermeister Tobias Borstel und Gemeindebrandmeister René Blisse sich deshalb zu der schwerwiegenden Entscheidung durchgerungen, Diedersdorf außer Dienst zu stellen.

Die Auszeit für die Feuerwehr Diedersdorf soll nun dafür sorgen, dass sich erst einmal die Unruhe legt, die „zum Teil auch von außen in die Feuerwehr Diedersdorf hineingetragen wird“, so der Bürgermeister. Im Januar soll dann noch einmal das Gespräch gesucht werden, um dann aktiv daran zu arbeiten, die Diedersdorfer Feuerwehr schnellstmöglich wieder an den Start zu bringen. Bis dahin sei aber die Einsatzbereitschaft der Großbeerener Gemeindefeuerwehr insgesamt nicht gefährdet. „Der abwehrende Brandschutz ist über die anderen Ortswehren abgedeckt“, sagt der Gemeindebrandmeister.

Von Udo Böhlefeld