Sachkundige Einwohner fühlen sich schlecht informiert

Der Umbau der Großbeerener Verwaltung seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) hält nach wie vor an. Und er hat offenbar Folgen für die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder in Ausschüssen und Gemeindevertretung.

Lückenhafte Zuarbeit

Kommunalpolitik ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Die gewählte Gemeindevertretung muss über Flächennutzungspläne, Bauleitplanungen und Gemeinde-Etat befinden. Oft auch in Millionenhöhe. Da bedarf es gründlicher Vorbereitung, zu der im Normalfall eine Verwaltung den Ausschuss- und Gemeindevertretern zuarbeitet. In Großbeeren geschieht das nach Ansicht der Kommunalpolitiker nur lückenhaft.

Ausschussarbeit ohne Information

So beklagten in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen sachkundige Bürger übereinstimmend, dass ihnen die Grundlage für die Mitarbeit im Ausschuss fehle. Sie hätten nicht viel mehr als eine Einladung erhalten, auf denen lediglich die jeweilige Tagesordnung stehe.

Grundsätzliche Informationen, um sich sachgerecht zu beteiligen, würden fehlen. Auf Nachfrage bestätigte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Dirk Steinhausen (WFG), dass alle Mitglieder des Ausschusses die notwendigen Unterlagen für die Beratung erhalten sollen. „Leider klappt das aufgrund der hohen Personalfluktuation in der Verwaltung im Moment nicht“, sagte er.

Pflichten der Verwaltung

Üblicherweise stellen fast alle Städte und Gemeinden im Umland die jeweiligen Hintergrundinformationen im Internet in einem so genannten Ratsinformationssystem bereit. Großbeeren lieferte sie indes zurzeit in Papierform an die Ausschussmitglieder aus. Und offenbar nicht an alle. Die Verwaltungen haben die Pflicht, die Beschlussvorlagen für die jeweilige Stadtverordneten- oder Gemeindevertretung samt ihrer Ausschüsse vorzubereiten, ihre Beschlüsse auszuführen und ihrer Informationspflicht zu genügen. Das geschah bis zuletzt auch in Großbeeren via Internet. Nun hat die Anfrage der MAZ dazu geführt, dass die notwendigen Informationen für die Sitzung der Gemeindevertretung von der Homepage abzurufen sind.

