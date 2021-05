Großbeeren

Das Land Brandenburg hat für den Bau der zentralen Busumsteigestation an der Hauptstraße im Güterverkehrszentrum Großbeeren (GVZ) die höchstmögliche Fördersumme von 945.000 Euro bewilligt. Damit kann der Bau noch in diesem Jahr beginnen. Die Fertigstellung ist für das nächste Jahr geplant.

Für die Gemeinde Großbeeren begann der Mai mit hervorragenden Neuigkeiten: Mit dem Zuwendungsbescheid des Landes in der Höhe von einer knappen Million Euro kann die zentrale Busumsteigestation im GVZ noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Neben dem Land beteiligen sich der Landkreis Teltow-Fläming und die Gemeinde Großbeeren mit jeweils 12,5 Prozent der Bausumme an der Umsteigestation. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,3 Millionen Euro.

Der Busknotenpunkt soll nach Fertigstellung den Halt und die Umsteigemöglichkeit von bis zu acht Buslinien gleichzeitig gewährleisten und die Mobilität im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs über die Gemeinde- und Kreisgrenze hinaus sichern und erweitern. Großbeeren wird damit zu einem wichtigen Knotenpunkt zwischen Potsdam und dem Flughafen BER. Gleichzeitig soll der Busknotenpunkt auch die riesigen Pendlerströme von und ins GVZ Großbeeren bewältigen helfen. Die Abstimmungen zwischen den beteiligten Städten und Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald sowie den jeweiligen Verkehrsgesellschaften sorgte zwischendurch für die eine oder andere Komplikation. Großbeeren hat die Planungen zu der Umsteigestation bereits 2018 abgeschlossen.

Sichtlich erfreut: Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel mit dem Förderbescheid des Landes. Quelle: Gemeinde Großbeeren

„Wir haben die notwendigen Mittel für den Bau der Station im aktuellen Haushalt berücksichtigt und können deshalb sofort loslegen“, sagte Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) auf Anfrage. Die Umsteigestation werde deshalb bereits im nächsten Jahr ans Netz gehen. „Das ist ein großer Erfolg für unsere Gemeinde und wird die Mobilität unserer Einwohner und der zahlreichen Arbeitskräfte im GVZ wesentlich erhöhen“, so Borstel. „Mit diesem Zukunftsprojekt sichern wir die Anbindung Großbeerens an den Flughafen, in die Landeshauptstadt und in die Nachbargemeinden auf viele Jahre und Jahrzehnte.“

Von Udo Böhlefeld