Großbeeren

Der Großbeerener Tennisclub Rotweiß erhält vom Land Brandenburg eine Förderung in Höhe von 75.000 Euro für die Erweiterung der Anlage. Am Montag fand die virtuelle Übergabe des Zuwendungsbescheids durch Brandenburgs Bildungs- und Sportministerin Britta Ernst (SPD) statt. Das Geld stammt aus dem Programm „Goldener Plan Sport“ des Landes Brandenburg.

Mitgliederzahl in Corona-Pandemie weiter gewachsen

Das Geld nutzt der Tennisclub zum Bau von zwei neuen Sandplätzen. „Wir werden mehr und mehr Spieler“, sagt der Vereinsvorsitzende Teja Grzeskowiak. Vor allem während Corona seien die Mitgliederzahlen vor allem im Kinder- und Jugendbereich noch einmal angestiegen. „Wir hatten als kontaktloser Sport in der Pandemie einen Vorteil“, sagt Grzeskowiak. Mehr als zehn junge Sportler waren in der Zeit dazugekommen, sodass der Verein die Marke von 200 Mitgliedern überschritten hat.

„Die damit verbundenen Trainingsmöglichkeiten machen ein erweitertes Platzangebot erforderlich“, so der Vereinsvorsitzende. Mit den neuen Plätzen könne der Tennisclub außerdem während Wettbewerben mehrere Mannschaften gleichzeitig spielen lassen. „Das entspannt die Terminvergabe deutlich“, sagt Grzeskowiak.

Der Großbeerener Tennisclub baut an: Links neben der bestehenden Anlage ist das Feld für die zwei neuen Sandplätze bereits markiert. Quelle: Lisa Neugebauer

Bau kann voraussichtlich im Juli starten

Der Bauantrag für die zwei zusätzlichen Plätze wurde inzwischen genehmigt, auch eine Baufirma ist schon gefunden. „Wenn die letzten Unterlagen noch vorliegen, können wir Mitte Juli mit dem Bau beginnen“, sagt Grzeskowiak. Die Fertigstellung ist für September geplant. Das Projekt ist insgesamt mit 100.000 Euro angesetzt. Neben der Förderung des Landes sollen – so der Haushalt beschlossen wird – 12.500 Euro von der Gemeinde kommen, 12.500 Euro will der Verein selbst aufbringen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Danny Eichelbaum erklärte, dass mit der Zuwendung garantiert sei, „dass die heranwachsenden Tennistalente in Großbeeren eine erstklassige Grundausstattung ihrer Spielstätte haben werden“. Sportförderung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Sport verbindet alle Bevölkerungsgruppen miteinander“, so Eichelbaum. „Das Land Brandenburg wird mit dem Investitionsprogramm ,Goldener Plan Sport’ auch in Zukunft mit dazu beitragen, dass Brandenburg ein Sportland bleibt.“ Mit der Bereitstellung der Fördermittel unterstreiche die Landesregierung den wichtigen Wert von Sport für die Gesellschaft.

Von Lisa Neugebauer