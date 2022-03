Forderung aus TF wegen Ukraine Krieg: "Es braucht eine europäische Armee"

Großbeeren

Der in Großbeeren ansässige Verein „Bürgertisch für lebendige Demokratie“ verurteilt den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine scharf.

In einem Statement des Vereins auf Facebook heißt es: „Der russische Angriff ist ein unverzeihbarer Bruch des Völkerrechts. Wir müssen Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in Europa verteidigen und stehen in tiefer Solidarität mit dem ukrainischen Volk.“

Putins Einmarschbefehl erfolgte am 24. Februar, seitdem bekämpft das ukrainische Militär die russischen Invasoren. Die dramatischen Bilder und Videos der Kämpfe in der Ukraine gehen um die Welt. Heike Löchel, ehrenamtlich in dem Verein aktiv, glaubt, dass die Ukraine durchaus eine Chance hat, den Krieg zu gewinnen.

Warum die Ukraine den Krieg gewinnen könnte

„Wenn Putin immer mehr eskalieren muss um die Ukraine einzunehmen, kommt er in eine Rechtfertigungsnot und kriegt in Russland viele Probleme. Ich habe die Hoffnung, dass die Proteste in Russland zu viel werden und Putin die Truppen zurückschicken muss“, sagt die 40-Jährige. Doch auch selbst wenn es Putin gelingen sollte, die Ukraine einzunehmen, stünde er vor großen Problemen, sagt sie weiter.

Sie glaube nicht, dass die Ukrainer etwa eine russlandfreundliche Marionetten-Regierung akzeptieren werde. „Dann gibt es Bürgerkrieg und die Ukrainer werden sich wehren“, sagt sie. Schläge Putin die Proteste dann mit Gewalt zurück, würde er sich politisch und wirtschaftlich international noch weiter isolieren, als es durch die beschlossenen Sanktionen der Europäischen Union und der NATO sowieso schon der Fall sei.

Annette Gatzky: „Russland ist keine Demokratie“

Gleichsam mahnt die Vorsitzende des Demokratievereins, Annette Gatzky, dass die russische Föderation selbst keine demokratische Struktur aufweise. „Russland versteht sich als Demokratie, ist aber keine“, sagt sie. So weist sie darauf hin, dass es in dem Land keine freien Wahlen gibt und die Opposition unterdrückt wird, beispielsweise mit der Vergiftung und Inhaftierung des russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny.

Ebenso werden die Presse- und Demonstrationsfreiheit in Russland stark eingeschränkt und teils gewaltsam unterdrückt. „Der Präsident hat viel zu viel Macht, als dass es sich um eine Demokratie handeln könnte“, sagt Annette Gatzky. Sie ergänzt, dass es demokratisch gewesen wäre, weiter zu verhandeln und den Krieg über diplomatische Wege verhindert und den Konflikt gelöst hätte.

Gleichsam lobt sie die Geschlossenheit der Europäischen Union und der NATO bezüglich der beschlossenen Sanktionen. „Putin hat mit den Sanktionen und der Solidarität der Menschen nicht gerechnet. Auch hat er sich nicht vorstellen zu können, dass der Krieg so lange dauert“, sagt sie und lobt den Widerstand der ukrainischen Menschen.

Allerdings ist es so, dass Putin gegenüber Demokratien einen entscheidenden Vorteil hat: Er beschließt Gesetze und Vorhaben mehr oder weniger eigenmächtig, gewisse Kontrollinstanzen scheinen nur obligatorisch vorhanden zu sein, sagt Heike Löchel. Um der aufgekommenen Bedrohung gerecht zu werden, fordert sie eine europäische Armee.

Heike Löchel fordert eine europäische Armee

„Innerhalb der Europäischen Union müssen wir weg von den nationalen Armeen. Es braucht eine europäische Armee, um auch gegenüber Putin stark auftreten zu können. Was soll beispielsweise die Bundeswehr alleine schon ausrichten?“, sagt sie. Gleichsam stünde eine solche Armee nicht im Konflikt mit dem westlichen Demokratieverständnis. „Es gibt das Europäische Parlament, dass ähnlich wie in Deutschland, die Entscheidungen über mögliche Einsätze demokratisch fällen könnte“, sagt Heike Löchel. Wie erwähnt, glaubt sie auch an einen Sieg der Ukraine in dem Krieg.

Anders bewertet Annette Gatzky den Krieg. Sie glaubt, der Krieg in der Ukraine sei vordergründig durch die russische Bevölkerung zu beenden. „Das russische Volk und die Oligarchen müssen auf ihn einwirken. Sie sind diejenigen, die einen Schlussstrich ziehen müssen“, sagt sie. Gleichsam müsse die NATO darauf hinarbeiten und mittels Gesprächen mit Ministern von Putin und anderer Funktionären suchen.

Von Steve Reutter