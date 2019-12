Heinersdorf

Ein Fußgänger wurde am Dienstagmorgen beim Überqueren der Hauptstraße in Heinersdorf von einem Sprinter angefahren. Der 37-jährige Fahrer wollte auf der Hauptstraße im Kreisverkehr Richtung Osdorfer Ring abbiegen. Dabei übersah er den dunkelgekleideten 28-jährigen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn überquerte und es kam zum Zusammenstoß des Fußgängers mit dem linken Außenspiegel des Transporters. Der 28-Jährige stürzte daraufhin und wurde verletzt. Er musste im Anschluss an den Unfall von herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizeibeamte nahmen eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf.

Von MAZonline