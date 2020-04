Galerist mit Ideen

Kleinbeeren

Eine Beschäftigung im Ruhestand zu haben, die ihn richtig fordert und so sehr seinen Fähigkeiten und Neigungen entgegenkommt, befriedigt ihn unendlich. „Geld verdienen kann man damit nicht, es ist ein Zuschussgeschäft“, erklärt Lutz Rasemann, der in Kleinbeeren zu Hause und als Agent unterwegs ist und das „Kunstmarktportal“ (KMP) ins Leben gerufen hat. Mit der Plattform will er Künstlern, die in Berlin und Brandenburg und oft auf schmalem finanziellen Grat unterwegs sind, zu vertretbaren Kosten die Teilnahme an Ausstellungen und -märkten mit guter Besucherresonanz ermöglichen.

Ein schier aussichtsloses Unterfangen, wird mancher sagen, der den Markt in der Region kennt. Doch Lutz Rasemann weiß, dass es viele talentierte und hoffnungsvolle Kunstschaffende verschiedener Genres gibt und Kunst immer im Auge des Betrachters liegt. Er möchte sein Portfolio an Künstlern auf der einen Seite wie auch das Interesse, die Nachfrage durch potenzielle Käufer auf der anderen nach und nach steigern.

Gutes Organisationstalent

Der 67-jährige Rasemann hat einen langen Atem. Mag sein, dass es eine Quintessenz aus seinem Berufsleben als Gymnasiallehrer ist. Der gebürtige Leipziger unterrichtete naturwissenschaftliche Fächer in Baden-Württemberg und war teilabgeordnet für das Kultusministerium im Bereich der Verkehrserziehung.

Bereits beim Schuleinstieg während des Referendariats kam seine Ader für Organisatorisches zum Vorschein, als er ein Sportfest für 1000 Schüler und Kollegium auf die Beine stellte. „Das liegt mir“, sagt der drahtige Kunstfreund, der sich seitdem stets in Organisation und Koordinierung betätigt. Bei einer Veranstaltung in Bonn lernte er seine Frau Angelika Meinz kennen, eine Großbeerener Lehrerin. 2001 zog Lutz Rasemann zu ihr, flog 15 Jahre lang in der Woche zur Arbeit nach Baden-Württemberg, am Wochenende ging es zurück nach Kleinbeeren. „ Brandenburg und Berlin kennenlernen konnte ich erst danach“, sagt er.

Der Auftakt war der Kontakt zu dem Künstler Tony Hung

Doch seine Neugier war groß. Seit 2001 begleitete das Paar im Urlaub in Binz den vietnamesischen Maler Tony Hung. Bald war man freundschaftlich verbunden, die Brandenburger halfen, wenn nötig; und als die beiden in den Ruhestand gingen, meinte der Künstler, sie könnten ihm doch bei der Platzierung seiner Bilder in Online-Galerien unterstützen. Tony Hung betreibt eine Galerie in Spandau und zwei auf Rügen, doch das Geschäft im Netz schien wichtig.

Das war die Ursprungsidee für Lutz Rasemann, für die er ab 2016 tief in den Kunstmarkt im Internet und auf Straßen und in Galerien in Berlin und Brandenburg tauchte. Fördermöglichkeiten für Existenzgründer hat er genutzt, im August 2017 die Agentur „KMP“ gegründet, einen Webauftritt verwirklicht. Er suchte ständig reale Ausstellungen, wo er Tonys Kunst anmelden könnte. „Ich hatte so viele negative Erfahrungen dabei, egal ob es um eine Schau im Einkaufszentrum oder landesweite Kunstpreise ging: Fast alles schien mir nebulös, von der Auswahl über die Jurybesetzung bis zur Prämierung.“

Galerist Lutz Rasemann (l.) bei der Eröffnung seiner „Garten- und Garagen-Galerie“. Quelle: Andrea von Fournier

Die Erkenntnis für Rasemann konnte nur heißen, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Er wusste inzwischen, wie viele zeichnende, malende, töpfernde oder Skulpturen, Objekte und Installationen schaffende Kreative in der Region arbeiten, kaum Plattformen zur Ausstellung und zum Verkauf finden, finanziell ganz unten dümpeln. Gleichzeitig registrierte er in einer Potsdamer Schau, welche monetären Erwartungen Kunststudenten und -absolventen haben: „Sie boten Bilder für 3000 Euro und mehr an, ich war fassungslos“, so Rasemann. Deshalb möchte er auch Absolventen und junge Künstler ausstellen.

Er räumte die heimische Garage und lädt zum „Tag der offenen Ateliers“. Das läuft am besten, wenn man mehrere Kreative präsentieren kann. Rasemann suchte in Ludwigsfelde und Großbeeren vergebens große, bezahlbare Räumlichkeiten für Ausstellungen. 2018 entstand eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Schloss Diedersdorf, das beste Voraussetzungen für das Wachstum seiner Kunstausstellungen in den Formaten „Markthallen-Galerie“ und „Sommergalerie“ bietet. Hier können viele Künstler zum Zuge kommen, die unterm Dach und außen ausstellen.

Kunstmärkte in Diedersdorf

Rasemann legt Wert darauf, deren Teilnahmegebühren moderat zu halten. Er hat erste Sponsoren gefunden, die teure Ausstellungswände stellen. Eine Großbeerener Abiturientin, die demnächst ein artverwandtes Studium beginnt, unterstützt die Agentur. Rasemann will ein Kreativteam aus jungen Leuten formen, die Spaß an Organisation, Kunst und neuen Medien haben.

Für 2020 werden die Kunstmärkte in Diedersdorf geplant. „Wenn die Künstler mitziehen und wir unsere Werbung und Öffentlichkeitsarbeit bei den Interessierten intensivieren, können das große Kunsthappenings werden“, ist sich der Kleinbeerener sicher. Die Diedersdorfer Kulisse ist für viele verschiedene Formate passend. Und Lutz Rasemann hat ja einen langen Atem.

Von Andrea von Fournier