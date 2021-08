Genshagen: Albert K. wird seit Dienstag vermisst

Genshagen

Zuletzt gesehen wurde der 52 Jahre alte Mann am Dienstag, dem 17. August, gegen 16 Uhr an seiner Wohnanschrift, wie die Polizei dazu mitteilte. Albert K. leidet an einer Erkrankung, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Wird seit Dienstag vermisst: Albert K. aus Genshagen Quelle: Polizei

Eine umfangreiche sofortige Suche, bei der neben einem Hubschraubers auch ein Mantrailer-Hund zum Einsatz kamen, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Er ist 1,66 Meter groß, schlank, hat kurze dunkle Haare sowie einen dunklen Bart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein blau-weiß kariertes Hemd, eine helle Hose sowie weiße Sportschuhe.

Die Polizei bittet dringend Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Von MAZonline