Großbeeren

Ein VW ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch auf einem Feldweg zwischen Großbeeren und Neubeeren, unweit des Abzweigs nach Sputendorf von der L 794, ausgebrannt. Ein Zeuge, der gegen 1 Uhr auf der L 794 unterwegs war, meldete das Feuer der Polizei. Da stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Die ebenfalls zum Brandort geeilte Feuerwehr, musste nicht nur das Auto löschen, sondern auch das angrenzende Waldstück, dessen Boden sich durch die Flammen ebenfalls entzündet hatte. Beschädigt wurden dort etwa 70 Quadratmeter Waldboden. Nach Ermittlungen der Polizisten stellte sich heraus, dass der VW kurz zuvor in Berlin gestohlen worden war. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von MAZonline