Großbeeren

Es begann mit dem Wunsch, etwas zu verändern. „In der ambulanten Pflege hat man sehr wenig Zeit“, sagt Ulrike Reschke. Die Krankenschwester weiß, wovon sie redet: „Wenn man jemanden sieht und denkt, der sieht heute aber traurig aus, kann man ihn nicht darauf ansprechen“, erklärt sie.

Dieses Zeitdilemma hat auch sie erlebt – und sich dazu entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Gemeinsam mit drei Mitstreiterinnen rief Reschke 2005 das Projekt „Gemeindeschwestern“ ins Leben. Die Idee dahinter: Bei dem diakonischen Pflegedienstprojekt soll der Patient im Mittelpunkt stehen – und nicht der ständige Blick auf die Uhr. „Wir arbeiten im ambulanten Bereich, aber unterscheiden uns von normalen Pflegediensten, weil mir mehr Zeit haben“, erklärt Dorota Schönherr, die vor zehn Jahren zu dem Projekt gestoßen ist.

Großbeerener Projekt gibt es seit 2005

Die Gemeindeschwestern sind in Großbeeren mittlerweile zu einer festen Größe geworden: Gemeinsam mit der Johanniter-Unfallhilfe und unterstützt von der Evangelischen Kirchengemeinde rund um Pfarrer Christian Manntz haben sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Patienten in der Gemeinde versorgt. Derzeit besteht das Projekt aus drei Frauen: Ulrike Reschke, Dorota Schönherr und Annette Carl.

Die Gemeindeschwestern werden von der Evangelischen Kirchengemeinde unterstützt. Quelle: Jutta Abromeit

Die drei sind ein eingespieltes Team: „Wir sprechen uns gut ab“, sagt Annette Carl. So kann jede ihre eigenen Wünsche einbringen, mal die Frühschicht machen, mal den Palliativdienst. Denn: Die Großbeerenerinnen decken eine breite Palette ab: Verband wechseln, Insulin spritzen oder bei der Körperpflege helfen beispielsweise. Alle drei haben außerdem eine Ausbildung zur Palliativbetreuung. Um Sterbende auf ihrem letzten Weg zu begleiten, sind die Gemeindeschwestern dann auch rund um die Uhr erreichbar – und wechseln sich beim 24-Stunden-Dienst ab.

Vielfältige Aufgaben in der Pflege

„Wir gestalten unseren Tag nach den Bedürfnissen der Kunden“, sagt Dorota Schönherr. Das könne auch mal bedeuten, dass die Gemeindeschwestern bei ihrer morgendlichen Runde frische Brötchen mitbringen. Manchmal sei auch psychische Betreuung gefragt – etwa wenn bei jemandem die Einsamkeit zu stark wird. Dann könne ein gemeinsames Mittagessen helfen, erzählen sie. Allgemein seien Rituale für die Betreuung vieler Menschen ungemein wichtig.

Wer mit den Krankenschwestern redet, merkt: Die drei brennen für ihren Beruf, können ihren Wunsch nach intensiver Betreuung in dem Projekt ausleben. „So macht Arbeiten Spaß“, erzählt Annette Carl ihre Beweggründe, sich nach Jahren in der Intensivpflege dem Projekt anzuschließen. Allgemein erlebe die Pflege derzeit eine Aufwertung, finden die drei Frauen. Durch die Corona-Krise sei die Vielfältigkeit des Berufs mehr ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. „Das Bild hat sich gewandelt“, sagt Ulrike Reschke. „Man merkt jetzt, dass es Leute braucht, die so etwas machen“, fügt Annette Carl hinzu.

Gemeindeschwestern suchen Kollegin

So jemanden wünschen sich aktuell auch die Gemeindeschwestern. Denn die drei Frauen sind derzeit auf der Suche nach einer Mitstreiterin. Zu den Aufgaben einer vierten Gemeindeschwester gehört die Versorgung der Großbeerener Patienten sowie einiger Palliativ-Patienten in Blankenfelde-Mahlow. Die Gemeindeschwestern versprechen dafür eine individuelle Einarbeitung sowie flexible Arbeitszeiten nach gemeinsamer Absprache.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer eine medizinische Ausbildung (Krankenschwester, Pflegefachfrau oder Altenpflegerin) hat und 20 bis 30 Stunden in der Woche die Gemeindeschwestern unterstützen möchte, kann sich bei Annette Carl melden. Dort gibt es auch weitere Informationen zu der Stelle: 0157-56927989 oder annette.carl@johanniter.de

Von Johanna Apel