Großbeeren: 20 Jahre Bürgertisch für lebendige Demokratie

Großbeeren

Der Bürgertisch für lebendige Demokratie aus Großbeeren feiert Geburtstag: 20 Jahre alt ist der Verein, der das soziale Zusammenwachsen des Ortes zum Ziel hat, geworden. Dabei setzt der Verein vor allem auf den Dialog und eine offene Kommunikation, um etwaige Probleme und Spannungen unter den Bürgern und im Ort zu beheben.

„Wir möchten Konflikte und Spannungen in unserem Ort auf demokratische Art, also mit Diskussionen und einer guten Kommunikation, lösen“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Annette Gatzky.

Rechtsradikales Gedankengut in Großbeeren

Sinnbildlich dafür steht auch das „Warum“ zur Gründung des Vereins: Anfang der 2000er machte sich zunehmend rechtsradikales Gedankengut in Großbeeren bereit, erinnert sich Annette Gatzky. Zehn engagierte Bürger wollten dem etwas entgegensetzen – und gründeten im Februar 2002 den Bürgertisch für lebendige Demokratie in Großbeeren.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heike Löchel, eine ehrenamtlich in dem Verein Engagierte, hebt hervor: „In Großbeeren gibt es heute keine politisch aktiven Rechtsextremen mehr. Zwar gibt es welche mit diesem Gedankengut, aber sie sind Einzelpersonen und nicht organisiert, beispielsweise in Vereinen.“

Heute hat der Verein insgesamt 26 Mitglieder. Eine Zahl, die für Annette Gatzky grundsätzlich ausreichend ist. „Weniger kann mehr sein“, sagt sie und lacht. Neue Mitglieder seien jedoch jederzeit gerne gesehen und immer willkommen. Um untereinander und mit den Bürgern Großbeerens in Gespräche zu kommen und um von Problemen in der Region zu erfahren, organisiert der Bürgertisch für lebendige Demokratie regelmäßig Veranstaltungen.

Vermittler zwischen Streitparteien

Seit der Gründung gab es insgesamt mehr als 200 Stammtischrunden, so Annette Gatzky. Jeden Monat finde ein solcher Stammtisch statt. Der Verein bietet Mediationsrunden an, ein Vermittlungsverfahren für Konfliktlösungen. Bei diesen Gesprächen reden die Konfliktparteien, dabei unterstützt und begleitet durch den unparteiischen Bürgertisch, über die Probleme und mögliche Lösungen.

Seit Mitte der 2000er Jahre gibt es diese Mediationsrunden schon. An der damaligen Gesamtschule Großbeeren sei das Angebot etwa durch die Lehrer und Schüler genutzt worden.

Lesen Sie auch Bürgertisch für lebendige Demokratie in Großbeeren: „Reichsbürger“ vor die Tür gesetzt

Weiterhin engagiert sich der Verein aber auch politisch. So gibt es jährlich ein Gespräch mit dem jeweiligen Bürgermeister, um über alle Themen rund um Großbeeren zu sprechen. „Im Vorfeld von Bundestags-, Landtags-, Landrats-, Bürgermeister-, und Gemeindevertreterwahlen laden wir zudem zu Podiumsdiskussionen ein, um die Kandidaten vorzustellen. Die Veranstaltungen waren in der Vergangenheit immer gut besucht“, sagt Annette Gatzky.

Der Frauenstammtisch in Großbeeren

Ebenso ist man etwa im stetigen Kontakt mit dem Revierpolizisten und den Schiedsleuten der Gemeinde. „Damit möchten wir allen Bürgern aus Großbeeren die Chance geben, sich zu beteiligen“, so Heike Löchel.

Aus dem Bürgertisch heraus bildete sich dann im Jahr 2003 auch der Frauenstammtisch, der im kommenden Jahr runden Geburtstag feiert. „Damit wollen wir gezielt in Großbeeren ansässige Frauen und jene, die neu zugezogen sind, miteinander in Kontakt bringen“, sagt Heike Löchel. Durch den Frauenstammtisch bildete sich auch eine Walking-Gruppe. Etwa 20 Frauen seien Teil des Stammtisches, sagt Annette Gatzky.

Frühjahrsputz und der Ukraine-Krieg

Die nächste große Veranstaltung des Bürgertisches für lebendige Demokratie findet am 9. April statt – der „Frühjahrsputz“. „Damit möchten wir Natur in Großbeeren von Unrat befreien“, erklärt Annette Gatzky. Sie hofft auf viele Teilnehmer und schätzt, dass sich etwa 40 bis 50 Menschen beteiligen werden.

Davor findet noch eine politische Veranstaltung zum aktuellen Krieg in der Ukraine statt. Unter dem Leitfaden „Überfall Putins auf die Ukraine – eine Gefahr für die europäische Friedensordnung – was können wir tun?“, lädt der Bürgertisch am 30. März zu der Veranstaltung um 19 Uhr im Gemeindesaal Großbeeren ein. Sprechen wird ein Referent des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam.

Von Steve Reutter