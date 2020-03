23 neue Wohnungen für Großbeeren

Grossbeeren

Grundsteinlegung und Richtfest zugleich gab es in Großbeeren. Die Wohnungsbaugesellschaft Großbeeren baut 23 Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau.

Drei neue Häuser werden im Wohnpark Ernst-Thälmann-Straße gebaut, bei Haus 1 feierte die Genossenschaft am Mittwoch schon Richtfest. Insgesamt 23 Wohnungen entstehen dort mit Größen zwischen 42 und 130 Quadratmetern. Die Mieten liegen dem sozialen Wohnungsbau entsprechend zwischen 5,50 Euro und sieben Euro pro Quadratmeter. Fünf Wohnungen werden frei vermietet, bei ihnen liegen die Mieten bei immer noch günstigen 8,60 Euro. Im Tausch muss die Wohnungsbaugesellschaft allerdings fünf Wohnungen aus ihrem Bestand der Sozialbindung hinzufügen.

Geschäftsführerin Martina Borgwardt und Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) versenkten gemeinsam die Zeitplombe und schlugen im Wechsel den symbolischen letzten Nagel beim Richtfest ein. Dabei betonten sie, dass alle beteiligten Handwerker aus der Region kommen, „trotz bundesweit notwendiger Ausschreibung“, so Borgwardt. Den weitesten Weg auf die Baustelle hatte ein Unternehmen aus Sachsen.

Fertigstellung imOktober

Die Fertigstellung des gesamten Komplexes erwartet die Geschäftsführerin nicht vor Oktober, „Handwerkerprobleme haben dazu geführt, dass nicht alles so schnell wie geplant ging“, berichtete Martina Borgwardt. Und dass der Wohnungsbestand in Großbeeren damit noch lange nicht den Punkt erreicht hat, der nötig sei, ist allen klar. „Aber wir arbeiten daran“, sagte Bürgermeister Borstel. „Die Wohnberechtigungsscheine für die Wohnungen in Sozialbindung seien jedenfalls schon beantragt“, fügte Borgwardt hinzu.

Fernwärme mit Beginn der Heizperiode

Die Ausstattung der Wohnungen ist gleich: Fußbodenheizung, Balkon oder Terrasse, dreifach verglaste Fenster, Bäder mit Duschgrotte und Wanne, moderne Fußbodenbeläge und Fernheizung. Dazu baut die Firma Enro aus Ludwigsfelde zurzeit eine moderne Wärmeerzeugungsanlage gleich um die Ecke in der August-Bebel-Straße. Die Wärme wird vorrangig mit Holzpellets erzeugt. Gas gibt es zur Unterstützung und zudem ein modernes Blockheizkraftwerk. Von dort aus sollen künftig 242 Wohnungen der Gesellschaft beheizt werden.

Das Fernwärmenetz wurde bereits im vergangenen Jahr errichtet und soll – so alles gut geht – im April den Betrieb aufnehmen. Die Umbauarbeiten in den Bestandswohnungsbauten laufen bereits, in den letzten Wohnhäusern sollen sie im Mai beginnen. Bis zum Beginn der nächsten Heizperiode soll alles fertig sein.

Von Udo Böhlefeld