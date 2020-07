Großbeeren

Ab Freitag gibt es auf der Berliner Straße in Großbeeren in Höhe der Schule eine zusätzliche Ampel: Dort wird die Baustellen-Zufahrt zur Schulerweiterung geregelt. Für die Baufahrzeuge ist die halbseitige Sperrung der Berliner Straße erforderlich, wie Sebastian Stuck erklärt, der Hochbau-Chef im Rathaus Großbeeren.

Eingerichtet wurde die Ampel-Anlage am Donnerstag, in Betrieb geht sie am Freitag. „Und ab der 31. Kalenderwoche, also ab kommenden Montag, werden die Module und Modul-Elemente für den Schulerweiterungsbau geliefert“, erklärt Stuck. Anschließend würde mit den Arbeiten im Innenbereich und an den Außenanlagen begonnen, so der Mann aus dem Rathaus.

Wann genau die Schulerweiterung fertig ist und genutzt werden kann, das lasse sich im Moment noch nicht genau sagen, dazu gebe es wegen der sehr kurzfristigen Genehmigung zurzeit noch zu viele Unwägbarkeiten, sagte Bau- und Planungsamtsleiter Lutz Ritter, gleichzeitig stellvertretender Bürgermeister.

Die Baugenehmigung aus dem Kreishaus hatte Großbeeren am 7. Juli bekommen. Damit war für die Kommune eine große Zitterpartie zu Ende, noch wenige Tage zuvor hatte die Untere Denkmalschutzbehörde noch Unterlagen nachgefordert. Genau in jener Woche Anfang Juli hatten die Erweiterungsmodule ursprünglich kommen sollen, damit die acht Klassenräume, ein Lehrerzimmer, ein Sanitärbereich und ein kleiner Schulhof nach den Sommerferien nutzbar wären. Großbeeren braucht die Erweiterung dringend, ab kommendem Schuljahr hat die Preußler-Schule noch zwei Klassen mehr.

Von Jutta Abromeit