Großbeeren

Eine Ankündigung, die anstehende Sitzung der Großbeerener Gemeindevertreter live übertragen zu lassen und eine anschließende Rücknahme des Vorhabens, sorgen im politischen Großbeeren derzeit für Unruhe.

Das Rathaus hatte im Internet angekündigt, für die am Donnerstag geplante Sitzung einen Live-Stream zur Verfügung zu stellen. Es beruft sich dabei auf einen Beschluss der Gemeindevertreter. Die hatten sich im November 2021 unter anderem dafür ausgesprochen, die digitale Übertragung von Sitzungen prüfen zu lassen. Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) hatte im Januar verkündet, dass nun ein Probebetrieb anlaufen solle. Demnach könne der Stream – also eine Live-Übertragung – zum Hauptausschuss beziehungsweise zur Sitzung der Gemeindevertreter angeboten werden.

Live-Übertragung der Gemeindevertretung wurde abgesagt

Die steht nun an. Wie Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) in einer Stellungnahme am Mittwoch mitteilte, sei die Technik aufgebaut und die Seite programmiert gewesen. „Allerdings meldeten sich nach der Ankündigung einige Gemeindevertreter, darunter auch die Vorsitzende der Gemeindevertretung und Sitzungsleiterin, und untersagten Bild- und Tonaufnahmen ihrer Person“, heißt es. „Die Live-Übertragung der Sitzung ist somit abgesagt.“

„Die Rolle rückwärts ist mir unverständlich“, so der Bürgermeister weiter. Man sei regelmäßig im Gespräch und die Forderungen nach einem Live-Stream seien groß gewesen – nun könne man diesen Service nicht anbieten. Gerade in Zeiten hoher Inzidenzzahlen hätten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, das politische Geschehen zu verfolgen, ohne sich gesundheitlichen Risiken auszusetzen. Gegenüber der MAZ bekräftigte er seinen Standpunkt. Man sei schon „verblüfft“, sagte er. Er könne verstehen, wenn Bürger nun enttäuscht seien.

Gemeindevertreter reagierten auf Borstels Absage des Live-Streams

Eine Mehrheit der Gemeindevertreter sieht das Ganze jedoch anders. In einer ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme bemängeln sie, dass Borstel eine Sachlage veröffentlicht habe, die „nicht den Tatsachen entspricht“. Der beschlossene Prüfauftrag sei nicht in Gänze durchgeführt worden.

Denn dieser hätte beinhaltet, dass nicht nur die technischen Voraussetzungen für einen Livestream geprüft werden, sondern auch die finanziellen Auswirkungen im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen erläutert werden. „Dieses ist bisher noch nicht erfolgt“, so die Unterzeichner.

Gemeindevertreter: Bürgermeister Borstel agierte ohne „Abstimmung oder Absprache“

Vor der Veröffentlichung Borstels habe es „weder eine Information, Abstimmung oder Absprache“ mit den Gemeindevertretern gegeben, kritisieren sie. Nur durch Facebook hätten sie davon erfahren. Sie verweisen zudem darauf, dass man an die Geschäftsordnung der Gemeinde gebunden sei.

Dort sei „klar geregelt“, dass alle anwesenden Gemeindevertreter vor einer Ton- und Bildaufzeichnung zustimmen müssen. Mit einer Veröffentlichung, dass es nun einen Live-Stream gäbe, habe der Bürgermeister „falsche Tatsachen geschaffen“ – schließlich hätte nicht festgestanden, ob alle zustimmen würden. Dass die Vorsitzende der Gemeindevertretung im Schreiben genannt wurde, könne zudem ein Verstoß gegen den Datenschutz sein.

Elf Gemeindevertreter unterzeichneten

„Die benannte Vorgehensweise des Bürgermeisters trägt bedauerlicherweise nicht zu einer respektvollen Arbeitsweise zwischen dem Bürgermeister und der Gemeindevertretung bei“, leiten die Unterzeichner ihr Statement aus. Mittlerweile liege eine Rückmeldung der Kommunalaufsicht vor – weswegen man davon ausgehe, dass Borstel die „haltlose Darstellung“ richtigstelle.

Elf Gemeindevertreter haben das Statement unterschrieben, darunter die Fraktionsvorsitzenden von CDU/FDP, Unabhängiges Bündnis, Wir für Großbeeren und Die Grünen.

Von Johanna Apel