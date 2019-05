Großbeeren

Am Montagnachmittag ist in der Kurve der Ausfahrt von der B 101 zur L 40 in Großbeeren ein Daewoo von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der 54-jährige Fahrer hatte nach Angaben der Polizei durch überhöhte Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, woraufhin er kam nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste aus dem Graben geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

