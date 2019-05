Großbeeren

Die Polizei musste im gesamten Landkreis Teltow-Fläming am Wochenende mehrere Wildunfälle aufnehmen. Der folgenschwerste ereignete sich am Samstagabend auf der B 101, nahe der Abfahrt Großbeeren. Dort war ein VW-Fahrer mit seinem Pkw unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein vor ihm auf die Fahrbahn rannte. Das Fahrzeug kollidierte trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung mit dem Tier. Das Wildschwein konnte an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Schaden am VW beträgt mehrere tausend Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Von MAZonline