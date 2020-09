Großbeeren

Zum 7. August 2020 hat das Großbeerener Unternehmen Spitzke SE die Firma MuR-Stahlbau GmbH aus Naumburg ( Sachsen-Anhalt) übernommen. MuR produziert Stahlmasten für den Bahnbereich sowie Mastzubehör, Geländer und Schutzmaßnahmen für Eisenbahn- und Straßenbrücken und Bremsprellböcke als Gleisendabschlüsse.

Neubau und Instandhaltung von Bahnanlagen

Das in Großbeeren ansässige Bahninfrastrukturunternehmen realisiert den Neubau und die Instandsetzung von Bahnanlagen aller Streckenklassen. In Berlin arbeitet Spitzke zurzeit an der Modernisierung des südlichen S-Bahn-Rings, bundesweit arbeitet das Unternehmen an zahlreichen Bahn-Großprojekten. Außerdem verfügt Spitzke über eine eigene Fertigung, die Gleis- und Weichenschwellen aus Spannbeton sowie Schleuderbetonmaste produziert und liefert. Rund 2.000 Arbeitsplätze hat das Unternehmen in Deutschland und Europa.

Übernahme erweitert Produktportfolio

Mit der Übernahme erweitert die Unternehmensgruppe ihr Produktionsportfolio sowie gleichzeitig ihr Angebot als Systemlieferant von Bahninfrastruktur und investiert dabei gleichermaßen in die Zukunft des sachsen-anhaltinischen Unternehmens. So ergänzt die MuR-Produktpalette die Fabrikate der Spitzke Fahrwegsysteme in Möllenhagen, die Standard- und Spezialgleisschwellen, Weichenschwellen sowie Bahn- und Freileitungsmasten aus Schleuderbeton produziert. In der Region Sachsen-Anhalt gilt die MuR-Stahlbau als verlässlicher Arbeitgeber.

Von Udo Böhlefeld