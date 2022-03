Heinersdorf

Unbekannte Personen verluden am frühen Dienstagabend Rohre von einem Feld in Heinersdorf auf einen Lkw, wie Zeugen beobachteten. Die herbeigerufene Polizei stellte vor Ort drei Männer fest. Die Tatverdächtigen konnten nicht nachweisen, dass ihnen die Baumaterialien gehören. Auch einen Arbeitsauftrag konnten sie nicht vorweisen. Die Personalien der Verdächtigen wurden festgestellt und die Rohre wieder abgeladen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in Sachen Diebstahl.

Fahrzeugkatalysatoren aus Ludwigsfelder Gewerbebetrieb gestohlen

Unbekannte Täter überwanden in der Nacht zum Dienstag die Umfriedung einer gewerblichen Einrichtung in Ludwigsfelde und entwendeten von drei Kraftfahrzeugen jeweils die Katalysatoren. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige auf.

Neuhof: Diebe zapfen hunderte Liter Dieselkraftstoff ab

In der Nacht zum Dienstag begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer umfriedeten Baustelle in Neuhof. Von einem Bagger zapften die Diebe mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab und entwendeten diesen. Zum entstandenen Schaden konnten vorerst keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte die Spuren und nahm eine Strafanzeige auf.

Polizei stoppt berauschten Honda-Fahrer in Trebbin

Polizisten kontrollierten am Dienstagabend in Trebbin in der Straße Berliner Tor einen Pkw Honda. Wie der Drogenvortest bei dem Fahrer ergab, hatte er Betäubungsmittel konsumiert. Die Polizei untersagte dem Honda-Fahrer die Weiterfahrt, ordnete eine Blutentnahme an und fertigte eine Anzeige.

Zwischen Petkus und Merzdorf: VW trifft Wildschwein

Ein Pkw VW kollidierte am Dienstagmorgen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Petkus und Merzdorf mit einem Wildschwein. Das Tier starb, die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, der Volkswagen wurde abgeschleppt.

Von MAZonline