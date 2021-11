Großbeeren

Ein Lkw-Fahrer steuerte am frühen Montagmorgen ein Logistikunternehmen im Osdorfer Ring in Großbeeren an. Beim Entladen fiel den Mitarbeitern der erhebliche Alkoholgeruch des Mannes auf. Beamte stellten einen Atemalkoholwert von 1,23 Promille fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet und dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Da dieser keinen Führerschein vorlegen konnte, gibt es weitere Ermittlungen.

Von MAZonline