Bei einem Unfall am Montagabend auf der B 101 bei Großbeeren hat ein Lkw seine Ladung verloren: Etwa 440 Kisten Bier verteilten ihren Inhalt auf der Fahrbahn und in den Straßengraben nahe der Abfahrt GVZ Süd Richtung Berlin. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Wie Ortswehrführer Arwed Piesalla berichtet, war die Großbeerener Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug und insgesamt neun Kameraden vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und zu räumen. Die Straßenmeisterei übernahm im Anschluss die Säuberung der Straße mit einer Kehrmaschine. Gegen 22 Uhr, also nach etwa drei Stunden, war der die Unfallstelle dann wieder sauber.

In den sozialen Netzwerken äußerten sich viele scherzhaft-bestürzt über das verschüttete Bier. Die Großbeerener Feuerwehr hatte auf ihrer Seite Fotos von dem Unfall hochgeladen. „Was für ein schrecklicher Einsatz. Hoffentlich wurden die Einsatzkräfte zur Bewältigung angemessen betreut“, äußerte sich ein weiterer Nutzer in den Kommentaren darunter. „So was muss verhindert werden“, scherzte ein anderer.

„Das war schon eine lustige Nummer“, meint auch Ortswehrführer Piesalla. „Das ganze schöne Bier auf der Straße.“ Sogar das Unternehmen Berliner Kindl, deren Flaschen bei dem Unfall zerbrochen waren, kommentierte auf ihrer Facebook-Seite zum Unfall auf der Autobahn mit folgenden Worten: „Sollte 2021 nicht eigentlich besser werden? Na ja: Scherben bringen ja bekanntlich Glück.“

