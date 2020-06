Großbeeren

Am Nachmittag des Donnerstags geriet ein 66-Jähriger, der mit einem Bmw auf der Mahlower Straße in Großbeeren in unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem ihm entgegenkommenden Volkswagen kollidierte. Sowohl der 66-Jährige, als auch die 26-jährige Fahrerin des Volkswagens wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Fahrbahnen waren für die Verkehrsunfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Es entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro.

