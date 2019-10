Großbeeren

Er ist seit 502 Tagen im Amt. Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD, 37) zieht nach anderthalb Jahren Bilanz: Was sich seit seinem Amtsantritt in der knapp 9000 Einwohner zählenden Gemeinde verändert hat, was sich noch ändern muss und was er sich für die Zukunft wünscht. Tobias Borstel ist Amtsn...