Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagnachmittag auf der L 40 am Abzweig nach Großbeeren ereignet. Ein Audi war auf der Straße in Richtung Großbeeren abgefahren und wollte an der Kreuzung nach rechts abbiegen.

Dabei übersah die Fahrerin offenbar einen herannahenden Bus der Linie 711, dieser kam gerade vom Bahnhof Großbeeren. An der Kreuzung kam es dann zur heftigen Kollision – der Bus fuhr in die Seite des Autos. Durch die Wucht wurde dieses dann in die Leitplanke gedrückt, sodass dieser abzustürzen drohte. Sofort waren auch andere Autofahrer da, um sich um die Unfallbeteiligten zu kümmern.

Unfall in Großbeeren: Autofahrerin eingeklemmt

In dem Bus waren neun Fahrgäste und der Busfahrer, alle blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Die Fahrerin des Audi wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der hinzugerufenen Feuerwehr aus Großbeeren und Heinersdorf befreit werden.

Ein Notarzt kam per Rettungshubschrauber zum Unfallort. Quelle: Julian Stähle

Nach 20 Minuten konnte die schwer verletzte Frau aus ihrem Fahrzeug gerettet werden und kam wenig später mit einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus nach Berlin. Der Notarzt musste mit einem Rettungshubschrauber hinzugeflogen werden.

Rettungskräfte aus Großbeeren und Heinersdorf waren vor Ort. Quelle: Julian Stähle

Während des Rettungseinsatzes musste der Audi mit einer Seilwinde gesichert werden, da dieser drohte die Böschung abzustürzen. Die Passagiere des Linienbusses wurden währenddessen in einem Mannschaftsfahrzeug der Feuerwehr Großbeeren untergebracht, damit diese nicht bei der kalten Witterung draußen stehen mussten. Die Notfallseelsorge wurde ebenfalls hinzugezogen.

Totalschaden am Auto, mehrere hunderttausend Euro Sachschaden

Es wurde ein Ersatzbus gerufen. Wenig später konnten die Fahrgäste dann so weitertransportiert werden. Die Kameraden der Feuerwehr säuberten danach die Fahrbahn, streuten die Straße mit Bindemittel ab und halfen bei der Bergung des Unfallwagens.

Am Audi entstand Totalschaden, er wurde später abgeschleppt. Der Linienbus war weiter fahrbereit und wurde in Begleitung der Polizei zu dem Besitzer des Unternehmens gebracht.

Wie es genau zu dem Unfall kam ist bislang unklar und ermittelt die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Überleitung nach Großbeeren voll gesperrt.

