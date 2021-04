Großbeeren

Das kleine Großbeeren ganz groß: Mehr als 70 Großbeerener beteiligten sich am Sonnabend auf Einladung des Bürgertisches für lebendige Demokratie am Frühjahrsputz in der Gemeinde. Von Diedersdorf bis Kleinbeeren, überall machten sich einzelne Aktive und ganze Familien daran, der Gemeinde den Frühlingsglanz zu verpassen.

Wenn der Ortsvorsteher mit dem Kärcher die örtliche Bushaltestelle säubert, dann ist man in Diedersdorf angekommen. So war die doppelte Schutzmaske von Dirk Steinhausen (WfG) denn gleich für beides gut: Ein coronakonformer Mund- und Nasenschutz wurde ergänzt von einem Plexiglasschutz, der vor allem gegen das Wasser aus dem Kärcher seine Wirkung tat. „Jetzt kann der Bus die Haltestelle wieder anfahren“, kommentierte der Ortsbeiratsvorsitzende nach getaner Arbeit.

AHA-Regeln beim Dorfputz

Bis fast zuletzt hatte es auf des Messers Schneide gestanden, ob der Gemeindeputz überhaupt stattfindet. Im Laufe der Woche hatte es in den sozialen Netzwerken eine Diskussion darüber gegeben, wie groß die Ansteckungsgefahr ist, die von einer solchen Veranstaltung ausgeht. Am Ende hatte man sich dazu entschieden, unter Beachtung der AHA-Regeln den Dorfputz durchzuführen.

In Diedersdorf ging man noch einen Schritt weiter. Schon ab Freitagabend konnten sich die Teilnehmer im Dorfgemeinschaftshaus testen lassen. Das DRK führte die Tests durch und stellte so nach seinen Möglichkeiten sicher, dass Großbeeren nicht zum Corona-Hotspot wird. Kanpp 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligten sich in Diedersdorf, Familien zogen mit Müllsäcken und Handschuhen der Gemeinde und sammelten liegen gelassenen Müll ein. Oder sie kehrten mit Rechen, Harken und Straßenbesen das letzte Laub des vergangenen Winters zusammen.

Der Geruch von frisch gewaschener Wäsche erfüllte nicht nur den Raum. Quelle: Udo Böhlefeld

Der Geruch von Reinigungsmitteln

Der Geruch von Frühjahrsputz empfing Besucher schon von weitem, lange bevor man die Heimatstube betreten hatte. Auch wenn an diesem Samstag mit dem MAZ-Besucher nur ein einziger das kleine Refugium Augenschein nehmen durfte, waren hier Frauen des Ortes damit beschäftigt, mit einem ganz normalen Staubsauger den schon fast historischen Staub des vergangenen Winters zu vertreiben, Uromas Unterwäsche zum Trocknen aufzuhängen und auch sonst alles zu richten. Geöffnet ist die Heimatstube erst wieder ab Anfang Mai, in welcher Größenordnung sie besichtigt werden kann, entscheidet die aktuelle Insidenz.

Dietmar Lamprecht vom Förderverein Gemeinschaftsleben Diedersdorf hofft auf Normalität im Sommer: „Die Leute möchten nach draußen. Das haben wir auch hier bemerkt. Denn obwohl wir kaum für den Frühjahrsputz Werbung gemacht haben: Wir hatten reichlich Teilnehmer.“ Dabei bedauert er, dass das normalerweise übliche Zusammensitzen ausfallen muss. „Wie schon im vergangenen Jahr gibt es wieder nur draußen ein Getränk und eine Kleinigkeit zu essen.“

Lkw- und Pkw-Reifen gefunden

Ganz ähnliche Bilder boten sich auch in den anderen Teilen der Gemeinde. Zahlreiche Freiwillige nahmen unter Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen am Gemeindeputz teil. Insgesamt mehr als 70 Freiwillige füllten die von der Gemeinde bereitgestellten Müllsäcke und füllten so die ebenfalls bereitgestellten Container. Lkw- und Pkw-Reifen, einen alten Röhrenfernseher und selbst den zerbrochenen Standfuß eines Bauzaunes sammelten die Aktiven in Kleinbeeren im dort stationierten Container, zum Teil aus dem straßenbegleitenden Grün gezogen.

Fundstücke beim Frühjahrsputz in Kleinbeeren Quelle: Udo Böhlefeld

Müll aus den „Gärten des Grauens“

„Eine ganze Kiste voller Flaschen habe ich aus dem gesammelten Müll noch aussortiert“, kommentiert Ulrike Reschke, die als sachkundige Einwohnerin für B90/Grüne auch im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen der Gemeinde aktiv ist. Sie stemmt zu bereits fortgeschrittener Zeit als letzte im Ortsteil die gefüllten Müllsäcke in den Container. „An manchen Stellen“, sagt sie, „findet man tatsächlich auch Kies, der vermutlich aus privaten Steingärten kommt. Da könnten Sie doch gut mal wieder etwas über die Gärten des Grauens schreiben.“

Insgesamt vier vorher festgelegte Routen gab es. Die bereitgestellten Container sind einzeln zwar nicht gefüllt in die Recyclinghöfe gegangen, „in der Summe aber war der Frühjahrsputz ein voller Erfolg“, zog Annette Gatzky vom Bürgertisch am Samstagmittag am Containerstandort Jugendclub ihr Resumee. „Jetzt kann der Frühling kommen“, pflichteten ihr die fast vollzählig vorhandenen Vorstandsmitglieder bei.

Von Udo Böhlefeld