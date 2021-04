Großbeeren

Im Rathaus Großbeeren gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Das gab die Verwaltung am Donnerstag auf ihrer Internetseite bekannt. Demnach habe sich ein Verdachtsfall am Mittwoch bestätigt. Bei der Betroffenen handle es sich um eine Mitarbeiterin der Kernverwaltung, hieß es in der Mitteilung. Ein PCR-Test sei bei ihr positiv ausgefallen. Der Corona-Fall ist der erste im Großbeerener Rathaus.

Die Infektion war durch einen Schnelltest zutage getreten, den die Mitarbeiterin privat gemacht hatte. Daraufhin unterzog sie sich auch dem sichereren PCR-Test. Symptome seien bei der Rathaus-Mitarbeiterin erst später aufgetreten, so Angelika Laag, Sprecherin des Rathauses.

Mitarbeiter im Homeoffice oder in Quarantäne

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unmittelbaren Kontakt mit der infizierten Mitarbeiterin hatten, sind mittels PCR-Test getestet worden und verbleiben zunächst im Homeoffice“, so die Verwaltung. Einige davon befänden sich in Quarantäne, sagte die Rathaus-Sprecherin. Das betreffe vor allem die Mitarbeiter, die länger mit ihr im Büro oder auf einem Termin gewesen seien.

Sie wies darauf hin, dass dadurch einzelne Mitarbeiter nur eingeschränkt erreichbar seien. Zudem fiel die für Donnerstagabend angesetzte Gemeindevertretersitzung aus und wird auf einen späteren Termin verschoben.

Von Lisa Neugebauer