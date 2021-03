Großbeeren

Im Großbeerener Ortsteil Diedersdorf gibt es seit Freitag eine Corona-Teststelle in der alten Feuerwache. Dort können sich Einwohner der Gemeinde ab jetzt immer freitags zwischen 17 und 19 Uhr kostenlos auf das Virus testen lassen. Betrieben wird die Stelle von Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Teststelle in Großbeerener Ortsteil Diedersdorf eröffnet. Quelle: Lisa Neugebauer

„Wenn man weiß, wie es geht, ist es aber kein Problem“

„Wir sind sehr gespannt, wie das Angebot angenommen wird“, sagt Mario Deumer vom DRK Großbeeren. Er ist einer von vier Ehrenamtlichen, die Freitagabend die Schnelltests durchführen werden. Dafür haben sie beim DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald im Vorfeld eine Schulung absolviert. „Ich musste mich erst einmal mit der Anatomie der Nase vertraut machen“, sagt Deumer, denn die Proben für die Schnelltests werden in der Nase entnommen. „Wenn man weiß, wie es geht, ist es aber kein Problem.“

Dass die Teststelle im Moment nur zwei Stunden an Freitagen geöffnet ist, liegt daran, dass die DRK-Helfer die Aufgabe ehrenamtlich übernehmen. „Wir haben Jobs und Familie und müssen alles unter einen Hut kriegen“, sagt Deumer. Trotzdem findet er es wichtig, das Angebot zu schaffen. „Wir wollen ein Beitrag dazu leisten, um das Coronavirus in den Griff zu bekommen“, sagt er.

Großbeeren will Corona-Teststelle im Hauptort

Auch die Gemeindeverwaltung will das Test-Angebot in den kommenden Wochen weiter ausbauen. Wie Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) in der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend mitteilte, sei er dazu bereits in Gesprächen. „Es wäre gut, auch im Hauptort Großbeeren eine Test-Stelle zu haben, da dort mehr Publikumsverkehr ist“, sagte er. Im Moment seien die Großbeerener, die sich testen lassen wollten, vor allem nach Ludwigsfelde gefahren. Borstel könne sich vorstellen, im Seniorentreff eine Test-Stelle zu installieren – der Verein hätte bereits seine Unterstützung zugesagt. „Aber wir müssen gucken, welche Möglichkeiten sich am Ende am besten anbieten.“ Am Freitag wollte er sich dazu mit dem Krisenstab beraten.

Arzt fordert weniger Bürokratie bei Tests und Impfungen

Ebenfalls vorstellen, die Gemeinde beim Testen zu unterstützen, kann sich Hausarzt Christian Schäfer. Allerdings sieht er die Bürokratie derzeit als Problem. „Sowohl beim Impfen als auch beim Testen brauchen wir etwa 30 Minuten pro Patient“, sagt er. „Wir können Pandemie nur gemeinsam besiegen, wenn wir den Schwachsinn beseitigen, der besteht.“ Er forderte die Politiker daher aus, sich für einen Bürokratieabbau starkzumachen. Schäfer erinnerte außerdem in der Gemeindevertretersitzung jedoch daran, dass ein Test immer nur den Überblick über einen gewissen Zeitraum gibt: „Wenn jemand sich gestern infiziert hat, kann das Testergebnis heute trotzdem negativ sein.“ Testungen seien keine totalen Sicherheiten, so der Arzt.

Weitere Perspektiven sucht die Gemeinde auch deswegen gerade auch beim Impfen. Seit zwei Wochen läuft in einer Großbeerener Hausarztpraxis – als eine von 50 Orten in Brandenburg – ein Pilotprojekt, bei der die Patienten in der Praxis geimpft werden. Eventuell sei es möglich, dass sich Großbeerener demnächst auch in der Teststelle im Ludwigsfelder Krankenhaus impfen lassen können, sagte Borstel. Diese ist vor rund einer Woche an den Start gegangen.

Info: Das Testzentrum befindet sich in der alten Feuerwache im Großbeerener Ortsteil Diedersdorf. Die Adresse lautet: Alte Dorfstraße 58 14979 Diedersdorf. Öffnungszeiten sind von Freitags von 17 bis 19 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Tragen einer medizinischen Maske sowie die Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regeln sind im Gebäude Pflicht. Wer sich testen lassen will, muss eine schriftliche Einwilligung abgeben. Ein Testergebnis liegt nach rund 15 bis 20 Minuten vor. Bei einem negativen Ergebnis wird eine entsprechende Bescheinigung ausgehändigt, bei einem positiven Corona-Testergebnis wird das Gesundheitsamt benachrichtigt und der/die Betroffene müssen sich unverzüglich an eine niedergelassene Arztpraxis wenden, um eine PCR-Testung durchzuführen.

Von Lisa Neugebauer