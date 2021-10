Großbeeren

Als der rote Knopf gedrückt ist, geht es los: Langsam setzt sich der Zug in Bewegung, Waggon um Waggon rattern über die Schiene. Zwar ist der Startschuss für die intensivere Zusammenarbeit zwischen Post und Bahn an diesem Montagmorgen nur symbolisch. Und doch erlaubt er einen Eindruck davon, was es bedeuten wird, wenn ein solcher Zug täglich bis zu 100.000 Pakete in andere Teile des Landes bringen wird.

Kurz zuvor am Großbeerener DUSS-Terminal: Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsitzende der Bahn-Tochter DB Cargo spricht von einem „besonderen Tag“ – nicht nur für Post und Bahn, sondern auch „für die Umwelt“. Denn: Gleich wird sie gemeinsam mit Postvorstand Tobias Meyer den Startschuss für eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen geben, um mehr Pakete auf die Schiene zu bringen. Künftig, so das Ziel, sollen sechs Prozent der DHL-Pakete auf diesem Weg durch die Republik befördert werden. Aktuell macht der Anteil zwei Prozent aus. „Das ist eine starke Allianz für das Klima“, sagte Nikutta. Denn: Jeder DHL-Zug spare dem Planeten 80 bis 100 Prozent CO2 – verglichen mit dem Straßentransport.

Verbindung von und nach Großbeeren

Tobias Meyer, der im Konzernvorstand der Post für das Ressort Post und Paket zuständig ist, ergänzte: Mit den neu entstehenden Verbindungen werde nun auch der sogenannte „Nachtsprung“ ausgebaut: Also die Zustellung von Paketen innerhalb eines Tages.

DHL und DB Cargo bauen ihr Transportnetz aus. Künftig verlassen bis zu 100.000 Pakete täglich Großbeeren – zuvor werden sie auf die Schiene geladen. Quelle: Johanna Apel

Bereits seit dem Jahr 2000 rollen Paketzüge, wie jener, der auch am Montag in Großbeeren vorgestellt wurde, durch das Land. Die Idee dahinter: Die aufsetzbaren Wechselbehälter – eine Art Container – vereinfachen die Umladung von Straße auf Schiene. 13 Verbindungen gab es für die Paketzüge bis zuletzt, unter anderem eine Nord-Süd-Verbindung zwischen Hamburg und München. Nun soll das Transportnetz mit sieben weiteren Verbindungen ausgebaut werden. Und eine davon startet und endet in Großbeeren.

DHL-Pakete für den Berliner Raum

Denn mit dem Startschuss am Montagmorgen wurde auch die neue Verbindung Großbeeren – Dortmund eingeweiht. Genauer gesagt sollen künftig Pakete aus dem Berliner Raum in das Ruhrgebiet und in den Großraum Frankfurt/Main und Mannheim transportiert werden – und andersherum.

Das Prinzip dahinter bleibt immer gleich: Die Sendungen werden aus dem umliegenden DHL-Paketzentren – beispielsweise Rüdersdorf oder Börnicke – per Lkw zum Güterterminal transportiert. Dort beginnt dann ihre Reise auf der Schiene. Vor Ort angekommen, werden sie wiederum in eines der Paketzentren am Zielort gebracht – und dann an die Empfänger verteilt. Der Antrieb auf der Schiene erfolge dabei durch nachhaltig produzierten Strom, heißt es seitens Post und Bahn.

Ludwigsfelder Paketzentrum kurz vor Start

Bis zu 100.000 Pakete werden nun also täglich Großbeeren über die Schiene verlassen, um im Westen Deutschlands zugestellt zu werden, beziehungsweise andersherum. Die neue Verbindung solle nun jeden Werktag bestehen, um den Nachtsprung zwischen den Regionen zu schaffen, sagte Meyer. Im nächsten Schritt gehe es dann um weitere Verbindungen. „Wir werden diese Reise weiter fortsetzen, um klimafreundlich – und dann irgendwann klimaneutral zu werden“, so der Postvorstand.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Meyer gewährte zudem Einblicke in die Planungen für das neue Ludwigsfelder Paketzentrum. Wie die MAZ bereits berichtete, soll im Ludwigsfelder Industriepark Eichspitze ein neues DHL-Zentrum entstehen. Künftig werden also auch von Ludwigsfelde aus Pakete nach Großbeeren geliefert, um dann auf der Schiene transportiert zu werden. Bereits zum Weihnachtsgeschäft werde der Testbetrieb in Ludwigsfelde aufgenommen, sagte Meyer. Wie Post-Sprecherin Tina Birke ergänzte, soll das Paketzentrum dann Anfang des kommenden Jahres offiziell den Betrieb aufnehmen.

Von Johanna Apel