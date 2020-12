Großbeeren

Es ist nicht lange her, da galt Großbeeren in Teltow-Fläming als kommunalpolitischer Hotspot. Die Gemeindevertreter waren sich nämlich partei- und fraktionsübergreifend einig, dass ihr Bürgermeister überfordert ist und dass es so nicht weitergehen kann. Das Wort Abwahlantrag machte die Runde – hinter vorgehaltener Hand. Nun, ein gutes Jahr später sieht das alles anders aus. Der Bürgermeister scheint mit seinen Politikern besser zurechtzukommen. Also alles gut in Großbeeren? Nein.

Nun sind es die Gemeindevertreter untereinander, die streiten. Gar von Mobbing ist die Rede. Es gibt ein munteres Stühlerücken in den Fraktionen. Und mittendrin ist einer, der sich als graue Eminenz eigentlich immer aus Zwistigkeiten heraushielt – zumindest nach außen: Dirk Steinhausen. Der ehemalige CDU-Tausendsassa, der mit seiner Neugründung „Wir für Großbeeren“ die arrivierten Kräfte düpierte, dem alles zu gelingen schien, stolpert nun – er wird kritisiert, verliert Mitstreiter. Und er tut etwas, dass er sich früher wohl verkniffen hätte: Er tritt gegen Abtrünnige nach, legt nahe, dass sie den Job gar nicht können. Damit wird der Streit endgültig zu Großbeerens Dauerthema.

Von Ekkehard Freytag