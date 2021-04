Großbeeren

Ein Bürgermeister-Sessel kann eine komfortable Sitzgelegenheit sein. Allerdings nicht in Großbeeren. Da entwickelt sich das sanfte Sitzmöbel offenbar zu einem Schleudersitz. Zumindest wenn es nach der Mehrheit der Gemeindevertreter geht. Die liegen mit ihrem Bürgermeister schon seit langem über Kreuz und üben sich auch nicht mehr in Zurückhaltung. Dass das Wort Abwahlantrag wieder die Runde macht, ist dabei das eine. Das andere ist der Umgang mit Tobias Borstel selbst.

Der soll in der Sitzung am Donnerstagabend an den kommunalpolitischen Pranger gestellt werden. So will man wieder ein Disziplinar- und ein Strafverfahren im nichtöffentlichen Teil gegen ihn auf den Weg bringen. Was Gemeindevertreter gern auf Facebook öffentlich machen. Und es wird wieder eine Rüge gegen ihn verhandelt. Die Vorwürfe sind teils diffus und pauschal, werden aber im öffentlichen Teil der Sitzung behandelt. Erstaunlich. Hier geht es eher nicht mehr darum, Probleme zu lösen, sondern darum, den Bürgermeister zu beschädigen. Ein interessanter Vorgang, sind doch die Gemeindevertreter quasi die Vorgesetzten des Bürgermeisters. Merke: Wer solche Chefs hat, braucht keine Feinde mehr.

Von Ekkehard Freytag