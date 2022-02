Großbeeren

Unbekannte Täter hebelten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen die Eingangstür von einer Gartenlaube in der Straße Am alten Sportplatz in Großbeeren auf.

Danach durchsuchten sie die Laube. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Flaschen alkoholfreier Getränke. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Beamte sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige auf.

Von MAZonline