Großbeeren

In der Zeit von Sonnabend zu Dienstag versuchten Unbekannte in ein Lagerhaus am Osdorfer Ring in Großbeeren einzubrechen. Die Täter stiegen mit einer Leiter auf das 5,50 Meter hohe Dach der Lagerhalle und wollten mehrerer Dachluken einschlagen. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Von MAZonline