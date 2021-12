Großbeeren

Einen Audi im Wert von 140 000 Euro versuchten zwei Personen am zeitigen Samstagmorgen in Großbeeren zu entwenden. Per Rad gelangten sie zum betreffenden Wohnhaus und probierten dort, per Laptop Keyless-Go-Signale vom Fahrzeug abzufangen. Als dies jedoch nicht gelang, verschwanden sie. Per Videoüberwachung war jedoch alles aufgezeichnet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline